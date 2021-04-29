Столкновение судов в Китае: в море вылилось около 400 тонн нефти

Источник материала: ОНТ

В результате столкновения нефтеналивного танкера с сухогрузом 27 апреля около 400 тонн нефти вылилось в Желтое море, пишет Reuters .

Сначала сообщалось о разливе 500 тонн, однако после подробного изучения показатель снизили до 400 тонн.

Ведется работа по устранению последствий произошедшего, пишет ТАСС. Чтобы собрать с поверхности воды топливо, было решено привлечь 12 судов.

Причиной инцидента послужила неблагоприятная погода. Нефтеналивной танкер A Symphony был на якорной стоянке в порту Циндао, когда в него врезался сухогруз Sea Justice.

Сила удара была настолько мощной, что в носовой части борта появилась брешь, и часть топлива вытекла в море. Сообщается, что никто не пострадал.

Фото: pixabay

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