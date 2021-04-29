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Столкновение судов в Китае: в море вылилось около 400 тонн нефти
Источник материала: ОНТ
В результате столкновения нефтеналивного танкера с сухогрузом 27 апреля около 400 тонн нефти вылилось в Желтое море, пишет
Сначала сообщалось о разливе 500 тонн, однако после подробного изучения показатель снизили до 400 тонн.
Ведется работа по устранению последствий произошедшего,
Причиной инцидента послужила неблагоприятная погода. Нефтеналивной танкер A Symphony был на якорной стоянке в порту Циндао, когда в него врезался сухогруз Sea Justice.
Сила удара была настолько мощной, что в носовой части борта появилась брешь, и часть топлива вытекла в море. Сообщается, что никто не пострадал.
Фото: pixabay
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В результате столкновения нефтеналивного танкера с сухогрузом 27 апреля около 400 тонн нефти вылилось в Желтое море, пишет Reuters. Сначала сообщалось о разливе 500...
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