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Столкновение судов в Китае: в море вылилось около 400 тонн нефти

29.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Столкновение судов в Китае: в море вылилось около 400 тонн нефти

В результате столкновения нефтеналивного танкера с сухогрузом 27 апреля около 400 тонн нефти вылилось в Желтое море, пишет Reuters.

Сначала сообщалось о разливе 500 тонн, однако после подробного изучения показатель снизили до 400 тонн. 

Ведется работа по устранению последствий произошедшего, пишет ТАСС. Чтобы собрать с поверхности воды топливо, было решено привлечь 12 судов.

Причиной инцидента послужила неблагоприятная погода. Нефтеналивной танкер A Symphony был на якорной стоянке в порту Циндао, когда в него врезался сухогруз Sea Justice. 

Сила удара была настолько мощной, что в носовой части борта появилась брешь, и часть топлива вытекла в море. Сообщается, что никто не пострадал.

Фото: pixabay

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В результате столкновения нефтеналивного танкера с сухогрузом 27 апреля около 400 тонн нефти вылилось в Желтое море, пишет Reuters. Сначала сообщалось о разливе 500...
 
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