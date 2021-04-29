Порывистый ветер и дожди. Прогноз погоды на 30 апреля

Источник материала: ОНТ

В Беларусь начали поступать теплые воздушные массы с юго-запада. Стало теплее и комфортнее. Но это вновь ненадолго. В ближайшие дни нас ждет переменчивая погода – то солнце, то дожди и порывистый ветер.

В пятницу погода вновь изменится. Территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с Западной Европы на европейскую территорию России. В результате увеличится и уплотнится облачность, зарядят дожди.

Осадки ожидаются на большей части страны, днем большая вероятность гроз. Влажность до 90 процентов. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем – порывистый, временами сильный порывистый. Атмосферное давление будет падать.

Утром на столбиках термометров – от +7°C по северу до +10°C по югу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня – от +12°C в северных районах до +17°C в южных. В столице ожидается +13°C. К вечеру +10°C…+14°C.

В субботу погода вновь поменяется. С севера Польши ожидается распространение области повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями и практически без осадков. Лишь ночью по востоку страны еще сохранится влияние влажных воздушных масс, и там пройдут кратковременные дожди. Ночью будет от 0°C до +7°C, днем +10°C…+17°C. А в воскресенье и в начале следующей недели – дождливо и ветрено.

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