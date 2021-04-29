Ганди, Хокинг, Мандела... ТОП-10 фильмов о великих людях

Источник материала: ОНТ

История – это люди. Фильмы о жизни великих людей становятся по-настоящему культовыми и получают многочисленные премии и признание зрителей. В данной подборке собраны 10 фильмов о выдающихся личностях, которые творили историю и стали ее неотъемлемой частью.

«Король говорит»



Фото: work.ua

Сюжет ленты расскажет о герцоге, который готовится вступить в должность британского короля Георга VI, отца нынешней королевы Елизаветы II. После того, как его брат отрекается от престола, герой неохотно соглашается на трон. Измученный страшным нервным заиканием и сомнениями в своих способностях руководить страной, Георг обращается за помощью к неортодоксальному логопеду по имени Лайонел Лог.

В 2011 году фильм взял целых четыре «Оскара»! Один из низ достался исполнителю главной роли Колину Ферту.

«Темные времена»



Фото: brod.kz

Эта картина про истинного лидера нации, который продолжал нести свое бремя даже в непростой для страны период. И в тот момент, когда никто в него не верил, Черчилль сумел доказать всем, что его народ не готов сдаться и будет сражаться до последнего.

В 2018 году фильм взял два «Оскара», в том числе и статуэтку за лучшую мужскую роль – она досталась исполнителю главной роли Гари Олдману.

«Агора»



Фото: film.ru

Наша эра. 391 год. Действие разворачивается в Александрии. Великий ученый и мыслитель Гипатия Александрийская так и не смогла смириться с приходом христианской религии. Она не могла принять способ, каким эта религия прокладывала себе путь.

«Вселенная Стивена Хокинга»



Фото: daily.afisha.ru

Стивен Хокинг был очень талантливым физиком. В 20 лет в его жизнь ворвался страшный диагноз – болезнь Лу Герига. Но болезнь не сломила его. Он продолжал быть активным, радовался жизни, любил и в итоге преподал для всех хороший урок о том, как надо жить и добиваться желаемого, не смотря ни на что.

За исполнение главной роли Эдди Редмэйн в 2015 году получил премию «Оскар».

«Сельма»



Фото: filmpro.ru

Шестидесятые годы прошлого века описаны так реалистично, что при просмотре фильма невольно становишься слушателем и почитателем Мартина Лютера Кинга – выдающейся исторической личности того времени. Смысл, которым были наполнены его речи, не теряют актуальности и по сей день.

«Амре»



Фото: brod.kz

Этот исполнитель просто сразил мировую общественность собственным талантом. Действие происходило в 1925 году на выставке в Париже. Виртуозный исполнитель Амре Кашаубаев представил свой дар миру. И все же после этого не все было гладко. Его подозревали в связи с Мустафой Шокаем, установили слежку за ним, постоянно возили на допросы. Но он смог преодолеть враждебность окружающих, и вскоре о нем заговорил весь мир.

«Мандела»



Фото: m24.ru

Это документальная работа, которую показывали в Нью-Йорке перед советом ООН за пару дней до международного дня Нельсона Манделы. Потрясающая картина, которую действительно стоит посмотреть.

«Ганди»



Фото: kino.mail.ru

Индира Ганди – это образец человека, который учит нас исключительному человеколюбию. Он всегда считал, что насилие может порождать только ответное насилие, и ничего больше. Ганди родился в Индии, которая была колонией Британской Империи. Но когда он покинул этот мир, его страна стала свободной.

В 1983 году фильм заполучил 8 статуэток премии «Оскар»!

«Игра в имитацию»



Фото: filmpro.ru

Алан Тьюринг – талантливый математик и автор кроссвордов, которые до сих пор заставляют активно шевелить извилины нашего мозга. Он сконструировал самый первый прототип компьютера и расшифровал код Энигма. Мир не был готов к такому человеку. Признание настигло гения лишь после смерти.

«Курманжан Датка. Королева гор»



Фото: kino-teatr.ru

Это фильм про правительницу Кыргызстана, которая была очень умной и волевой женщиной. История снята на фоне бескрайних пейзажей степи. Непередаваемая атмосфера увлечет зрителя настолько, что он забудет обо всем на протяжении просмотра фильма. Жизнь Курманжан – это просто череда невероятных событий: в 18 лет она ушла от мужа, в 21 год на ней женился сам царь, в 50 лет она заняла место правительницы, в 60 лет перед ней преклонялись все правители Туркестана, в 80 лет она служила в Российской империи в чине полковника и в 96 лет еще уверенно находилась в седле.

По материалам сайта brod.kz

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