Фестиваль франкофонных любительских театров открылся в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Вы знаете, как сыграть это по-французски? В Минске проходит фестиваль франкофонных любительских театров. В нём участвуют больше 20 школьных коллективов со всей страны.

У этого праздника большая история – он проходит в Минском дворце детей и молодёжи с 1993 года. В течение года театры школ, в которых изучают французский язык, готовят фрагмент произведения одного или нескольких франкофонных авторов. Причём выбирают не только классику, но и современную литературу. Перед началом всех участников фестиваля поприветствовал посол Франции. Праздник организован при поддержке французского диппредставительства, Минобразования и Белорусской ассоциации преподавателей французского языка.

Конкурсная программа рассчитана на два дня. За это время на сцене покажут фрагменты из двух десятков спектаклей. Впечатлить актёрским мастерством, музыкальным или акробатическим номером старается каждый участник. С особенным трепетом юные артисты ждут завтрашней церемонии награждения, ведь главный приз фестиваля – лингвистическая стажировка во Франции.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram