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«Причастно другое государство». В Кремле прокомментировали информацию о покушении на Президента Беларуси

29.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Причастно другое государство». В Кремле прокомментировали информацию о покушении на Президента Беларуси

Масштабная подготовка государственного переворота в Беларуси, в том числе покушения на убийство Президента, а также блокирования энергосистемы, говорят о том, что к этому делу причастны планы зарубежного государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время интервью на российском Первом канале, пишет БЕЛТА.

Пресс-секретаря президента России спросили, знал ли президент США Джо Байден о готовящемся покушении и не был ли он в него вовлечен, на что Песков ответил: «Каких-то точных индикаций нет, и вряд ли они могут быть». 

Вместе с тем Песков подчеркнул, что у Кремля есть безусловное четкое понимание степени вовлечения США в ситуацию, которая связана с Беларусью.

Песков напомнил слова нового президента США во время первого его обращения к Конгрессу, где Байден заверил, что США готовы вести за собой весь мир, и поэтому страна «готова на всё».

Фото: пресс-служба президента Российской Федерации

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Масштабная подготовка государственного переворота в Беларуси, в том числе покушения на убийство Президента, а также блокирования энергосистемы, говорят о том, что...
 
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