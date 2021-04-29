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Международный форум «Государство. Бизнес. Граждане» начал работу в Минске

29.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Уникальное событие в сфере телекоммуникаций. Международный форум «Государство. Бизнес. Граждане» в Минске посвящён достижениям, которые помогают создавать страну будущего.

Здесь проходят презентации проектов в области электронного правительства, участники ищут и предлагают новые пути цифровизации и взаимодействия государства, бизнеса и граждан через информационные технологии. Форум стал площадкой для обсуждения как нынешнего состояния, так и перспектив цифрового будущего Беларуси. И результаты такой работы оценили уже многие жители страны. Так, например, только за прошлый год на едином портале электронных услуг было проведено больше шести миллионов операций. В мировом рейтинге готовности государств к электронному правительству Беларусь входит в Топ-40. А по уровню развития электронных услуг и сервисов 32 среди 200 стран.

Сегодня на форуме продолжают говорить о программе цифрового развития нашей страны до 2025 года. Как сделать жизнь граждан ещё комфортнее и эффективнее? Свои идеи предлагают IТ-компании и различные организации. Много внимания уделяют развитию партнёрства и межведомственного взаимодействия, а также повышению IT-грамотности общества.


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Теги: Минск
 
 
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Уникальное событие в сфере телекоммуникаций. Международный форум «Государство. Бизнес. Граждане» в Минске посвящён достижениям, которые помогают создавать...
 
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