Международный форум «Государство. Бизнес. Граждане» начал работу в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Уникальное событие в сфере телекоммуникаций. Международный форум «Государство. Бизнес. Граждане» в Минске посвящён достижениям, которые помогают создавать страну будущего.

Здесь проходят презентации проектов в области электронного правительства, участники ищут и предлагают новые пути цифровизации и взаимодействия государства, бизнеса и граждан через информационные технологии. Форум стал площадкой для обсуждения как нынешнего состояния, так и перспектив цифрового будущего Беларуси. И результаты такой работы оценили уже многие жители страны. Так, например, только за прошлый год на едином портале электронных услуг было проведено больше шести миллионов операций. В мировом рейтинге готовности государств к электронному правительству Беларусь входит в Топ-40. А по уровню развития электронных услуг и сервисов 32 среди 200 стран.

Сегодня на форуме продолжают говорить о программе цифрового развития нашей страны до 2025 года. Как сделать жизнь граждан ещё комфортнее и эффективнее? Свои идеи предлагают IТ-компании и различные организации. Много внимания уделяют развитию партнёрства и межведомственного взаимодействия, а также повышению IT-грамотности общества.





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