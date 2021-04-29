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В Потсдаме около больницы обнаружены тела четырёх человек
Источник материала: ОНТ
Под Берлином в городе Потсдам около одной из больниц обнаружили четыре тела, передаёт
Инцидент произошел в ночь на 29 апреля. Четыре тела со следами насильственной смерти обнаружены около одной из больниц. Как минимум еще один человек тяжело ранен. В преступлении подозревается 51-летняя сотрудница учреждения.
Информации о том, были ли пострадавшие пациентами данной больницы, пока нет. Мотивы преступления также неизвестны. Ведется расследование.
Фото: Picture alliance
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Под Берлином в городе Потсдам около одной из больниц обнаружили четыре тела, передаёт Deutsche Welle. Инцидент произошел в ночь на 29 апреля. Четыре тела со следами...
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