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В Потсдаме около больницы обнаружены тела четырёх человек

29.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Потсдаме около больницы обнаружены тела четырёх человек

Под Берлином в городе Потсдам около одной из больниц обнаружили четыре тела, передаёт Deutsche Welle.

Инцидент произошел в ночь на 29 апреля. Четыре тела со следами насильственной смерти обнаружены около одной из больниц. Как минимум еще один человек тяжело ранен. В преступлении подозревается 51-летняя сотрудница учреждения.

Информации о том, были ли пострадавшие пациентами данной больницы, пока нет. Мотивы преступления также неизвестны. Ведется расследование.

Фото: Picture alliance

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Под Берлином в городе Потсдам около одной из больниц обнаружили четыре тела, передаёт Deutsche Welle. Инцидент произошел в ночь на 29 апреля. Четыре тела со следами...
 
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