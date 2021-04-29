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На границе Таджикистана и Кыргызстана военные двух стран ведут перестрелку

29.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На границе Таджикистана и Кыргызстана военные двух стран ведут перестрелку

На границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась ситуация. Перестрелку ведут военные двух стран в районе, который считается спорной территорией. К этому моменту уже есть жертвы, сообщается, по меньшей мере, об одном погибшем. 


Всё началось со стычки, а затем и перестрелки жителей приграничья на спорной территории у водораспределительного пункта «Головной». Стороны обвинили друг друга в провокациях. Бишкек сообщил об одной жертве и 17 раненых со своей стороны. По данным Душанбе, пострадали девять граждан, двое из них получили огнестрельные ранения. Сейчас страны стягивают дополнительные силы к границе. Погранслужба Кыргызстана заявляет об атаке на пять своих погранзастав. По некоторым данным, таджикская сторона начала поджигать жилые дома в киргизском селе Достук. Душанбе эту ситуацию не комментирует. Власти Кыргызстана эвакуировали около 850 жителей из зоны конфликта. 

По стечению обстоятельств, обострение произошло на фоне встречи секретарей совбезов стран ОДКБ, которая сегодня прошла в Душанбе. Партнеры по блоку согласовали дальнейшее взаимодействие и договорились усилить координацию операций спецслужб.


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На границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась ситуация. Перестрелку ведут военные двух стран в районе, который считается спорной территорией. К этому моменту...
 
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