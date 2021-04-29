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Проблема «запущенных» пациентов. Онколог рассказал, почему рак чаще выявляют на последней стадии
Источник материала: ОНТ
Онколог Михаил Мяснянкин рассказал, почему рак выявляют чаще всего на последней стадии,
Врач посоветовал обследоваться вовремя, обращать внимание на разные симптомы и проходить диспансеризацию. Ведь самые первые признаки болезни замечают, когда еще можно спастись.
Специалист не исключил, что есть и агрессивные виды опухолей. Но в незапущенном состоянии их можно диагностировать и лечить.
Фото: Pixabay.com
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Онколог Михаил Мяснянкин рассказал, почему рак выявляют чаще всего на последней стадии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Пятый канал». Врач посоветовал...
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