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Проблема «запущенных» пациентов. Онколог рассказал, почему рак чаще выявляют на последней стадии

29.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проблема «запущенных» пациентов. Онколог рассказал, почему рак чаще выявляют на последней стадии

Онколог Михаил Мяснянкин рассказал, почему рак выявляют чаще всего на последней стадии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Пятый канал».

Врач посоветовал обследоваться вовремя, обращать внимание на разные симптомы и проходить диспансеризацию. Ведь самые первые признаки болезни замечают, когда еще можно спастись.

Специалист не исключил, что есть и агрессивные виды опухолей. Но в незапущенном состоянии их можно диагностировать и лечить.

Фото: Pixabay.com


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Онколог Михаил Мяснянкин рассказал, почему рак выявляют чаще всего на последней стадии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Пятый канал». Врач посоветовал...
 
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