Люди должны не бояться людей в форме, а хотеть с ними сотрудничать

Представители Народного антикризисного управления (НАУ) на пресс-конференции 29 апреля в онлайн-формате представили проект по реформированию системы органов внутренних дел (ОВД) Беларуси.



МВД должно стать правоохранительным, а не карательным органом. Фото: БелаПАН.

Как отметил руководитель НАУ, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, экс-чиновник и дипломат Павел Латушко, одной из серьезных проблем белорусского общества является «проблема будущего функционирования МВД, которое стало карательным, а не правоохранительных органом».

По его словам, белорусы «начали бояться людей в форме и опасаться незаконных задержаний лицами без опознавательных знаков, в балаклавах, которые даже не предъявляют документы». Они живут в постоянном страхе «без каких-либо причин быть избитыми, попасть в автозак, а затем — в СИЗО, где над ними будут издеваться, пытать».

«Безусловно, нам нужна реформа, — сказал Латушко. — Это мнение поддерживает как общество, так и адекватные сотрудники органов внутренних дел, я в этом убежден. Несколько главных тезисов нашего проекта реформы: мы хотели бы, чтобы в Беларуси была создана структура, которая будет служить гражданам, а не политикам, чтобы был обеспечен гражданский контроль деятельности правоохранительных органов, участие всего общества в их работе».

«Мы говорим о важности передачи больших полномочий в органы внутренних дел на места, в регионы. Еще одна задача — демилитаризация органов внутренних дел. Речь идет об обоснованности применения оружия, спецсредств. Граждане не должны бояться людей в форме, а хотеть с ними нормально сотрудничать. И в перспективе перед нами стоит отмена и изменение всех репрессивных законов, это будущее развитие реформы», — добавил он.

Руководитель рабочей группы НАУ по реформированию ОВД, бывший следователь СК Беларуси Светлана Хилько подчеркнула, что реформа — это «процесс, приглашение к диалогу, возможность договориться и создать в Беларуси принципиально новый общественный договор, построенный на демократических принципах». По ее словам, реформа будет состоять, «прежде всего, в том, что мы научимся слышать людей — сотрудников и гражданское общество — и исполнять их желания, воплощать их идеи в жизнь».

«Если люди сегодня говорят нам, мол, мы хотим иметь возможность выходить на улицы для мирных шествий, хотим, чтобы нас не пытала и не избивала милиция, чтобы виновные в преступлениях понесли наказание, то задача правительства новой Беларуси — исполнить эту волю, найти все возможности, чтобы желания белорусского общества были удовлетворены. В проекте реформы мы постарались отразить эти желания как со стороны общества, так и со стороны сотрудников, а также предложили конкретные механизмы реализации», — отметила Хилько.

Она заявила, что ключевым фактором успеха реформы станет общественное участие и контроль на всех уровнях. «Общество решает, кто достоин служить в полиции (так НАУ предлагает переименовать милицию. — БелаПАН.), а кто — нет. Общество принимает решения по жалобам на действия сотрудников. Общество следит за закупаемым вооружением, численным составом полицейских подразделений. Общество в виде свободных СМИ указывает чиновникам на пробелы в их деятельности или на факты нарушения закона сотрудниками. У общества есть реальные механизмы сместить с должности любого чиновника», — сказала Хилько.

«Такие механизмы общественного контроля будут внедрены в полиции новой Беларуси повсеместно — через выборность должностей, когда люди прямым голосованием выбирают руководителя полиции, например, общественные комиссии по надзору за кадрами, рассмотрению жалоб, противодействию пыткам и инспектированию мест отбывания наказания и пребывания в неволе», — подчеркнула представитель НАУ.

В числе направлений реформирования она назвала «предотвращение, прекращение, пресечение пыток и жестокости, демилитаризацию — превращение полиции из военизированного формирования в сервис, децентрализацию — передачу власти на места, структурную и функциональную реформы, изменение имиджа и ребрендинг, ответственность сотрудников за совершенные преступления, улучшение условий работы сотрудников, повышение профессионального уровня, цифровизацию и автоматизацию работы полицейского, реформу финансирования и отчетности полиции».

Член рабочей группы по реформированию ОВД, капитан уголовного розыска МВД Беларуси в отставке Константин Хилько заявил, что в рамках реформы предлагается «кардинально изменить систему управления и принятия решений — с вертикали на муниципальное управление». «Во главе должен быть не центральный аппарат, а все 118 районных отделов. Беларусь — это районы, а не центральный аппарат. Областные и республиканский аппараты, подразделения должны быть наделены функциями содействия, поддержки тех отделов, которые находятся на самом высшем уровне», — сказал он.

Реформа, по его словам, предполагает выборность полицейских руководителей различных уровней взамен нынешней системы назначения министерством. Избранное руководство, «исходя из бюджета, криминогенной обстановки того или иного района, будет формировать численный состав».

Константин Хилько считает, что необходимо оптимизировать состав ОВД. По его словам, сегодня «никто в Беларуси не может сказать точное количество сотрудников органов внутренних дел, сколько конкретных подразделений, потому что многие засекречены».

«Мы не можем сейчас говорить, что то или иное подразделение нам вообще не нужно, но уже сейчас мы видим, что есть подразделения, которые не имеют никакого отношения к работе полиции в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбе с криминалитетом, — заявил Хилько. — Тот же департамент исполнения наказаний, во всем цивилизованном мире эта структура не находится в составе МВД. Так же и внутренние войска. Часть подразделений можно перевести в онлайн, сделать в виде электронного правительства».

«Принятие решений о деятельности полиции, ее оценку необходимо осуществлять не областными или республиканскими подразделениями, а обычными людьми, которые проживают на местах. Местная полиция должна отчитываться перед населением и нести ответственность только перед жителями районов. Областным управлениям внутренних дел и МВД мы предлагаем оставить только тех специалистов, нахождение которых на местах нецелесообразно, например специалистов по раскрытию преступлений против личности, преступлений в сфере высоких технологий», — добавил он.

Необходимо изжить «палочную систему», а для этого нужно полностью «отказаться от каких-либо планов». Оценивать эффективность работы ОВД, подчеркнул представитель НАУ, нужно на основе изучении общественного мнения.

В свою очередь Светлана Хилько добавила, что работа над проектом продолжается.