Как недосып влияет на мозг

Источник материала: Tut.by

Зарубежные ученые провели ряд исследований, в результате которых выяснили, что недосып у людей среднего возраста становится причиной рисков развития деменции в более позднем возрасте. При этом не все точно понимают, как именно это происходит. А связь прямая, отмечают специалисты, так как недостаток сна и некачественный сон приводят к ряду серьезных проблем. О том, как именно мозг и психика реагируют на недосып, « АиФ » рассказал кандидат психологических наук, психоаналитик, клинический психолог высшей категории, сомнолог, доцент Алексей Мелехин.



Фото: pixaby.com

Негативная реакция

Мозг не может не реагировать на недостаток сна, и этому есть несколько объяснений. «Мозг как орган состоит из клеток, нейронов. Недосып приводит к такому явлению, как стресс, то есть влияет на способность нервных клеток правильно работать, размножаться и обеспечивать те или иные функции, как, например, память, внимание и прочие», — говорит Алексей Мелехин.

Специалист отмечает, что при нехватке сна начинает нарушаться нейрогенез, то есть способность клеток восстанавливаться, строить новые связи для обеспечения базовых функций и перестраиваться. «При недосыпе ухудшается обучаемость, то есть человеку становится трудно усваивать новую информацию, нарушаются процессы мышления, становится трудно что-то скооперировать, систематизировать», — говорит Алексей Мелехин. Начинается преждевременное старение мозга.

Под старением мозга мы понимаем как раз нейрогенез. В этом случае замедляется скорость образования новых связей и новых клеток. В мозге в норме происходят процессы, которые обеспечивают как развитие новых нервных клеток, так и их нормальное функционирование, чтобы не было воспалительных процессов в органе, чтобы правильно шла регенерация. Такое состояние называется нейроглия. А при старении мозга, отмечает сомнолог, оно изменяется. «Сон фактически служит для мозга и психики определенной “очисткой”, потому что во время сна происходит детоксикация от продуктов распада», — говорит Алексей Мелехин. Соответственно, если человек плохо спит, все процессы нарушаются.

«Если мы говорим про людей 65+, то риски сосудистых аварий, в частности сосудов головного мозга, на этом фоне возрастают, отмечается отложение амилоида, а значит, растут риски развития болезни Альцгеймера. И эти риски выше у тех людей, у которых отмечается нарушение сна», — говорит Алексей Мелехин.

При недосыпе чаще всего страдают префронтальные отделы — это лобные доли, которые отвечают за программирование, контроль, обеспечивают то, как мы функционируем, говорит сомнолог. И, конечно же, отмечает специалист, надо понимать, что недосып приводит к раздражению подкорковых отделов, эмоционального мозга, лимбической системы.



Фото: pixabay.com

Как распознать

При недосыпе, говорит Алексей Мелехин, на фоне раздражения лимбической системы появляются такие последствия, как:

раздражительность;

гневливость;

слезливость и т. д.

Понять, что у человека недосып, не каждый может сразу. «В основном это устанавливается в результате обследования. Есть специальная шкала сонливости, она находится в открытом доступе, по ней каждого человека просят отметить у него наличие сонливости в тех или иных ситуациях. И чем выше балл, тем больше вероятность, что у человека есть недосып», — говорит Алексей Мелехин. То есть первый пункт, по которому определяется недосып, это наличие сонливости — как дневной, так и вообще.

«Тут важно не начать измерять недосып часами, потому что у всех людей свои индивидуальные особенности по времени сна», — говорит Алексей Мелехин. И советует смотреть еще на такой пункт, как состояние с утра. «Если вы просыпаетесь разбитыми, с головной болью, красными глазами, раздражительностью, то явно что-то происходит во сне», — говорит Алексей Мелехин. Так что эти два индикатора ярче других покажут, что есть проблема. И с ней уже стоит идти к врачу.

Варианты недосыпа

В попытках разобраться, почему человеку не хватает сна, нужно понимать следующее: есть недосып естественный, а есть искусственный. Под естественным вариантом понимают нарушение сна вследствие ряда причин. Например, недосып в структуре различных заболеваний, говорит специалист. «Это могут быть как психические, так и неврологические и даже соматические болезни. Например, большинство психических расстройств тревожного спектра сопровождаются недосыпом и тревожным сном», — говорит Алексей Мелехин.

Искусственный недосып, отмечает сомнолог, развивается тогда, когда человек сам вмешивается в свой сон. Например, в погоне за стремлением сделать свой сон более здоровым начинает ставить будильники на «правильное» время, потому что в ряде источников написано, что вставать лучше в 5, чем в 10. Также если пытается менять привычки, чтобы уходить ко сну, когда к этому не готов.



Фото: unsplash.com, Ethan Sykes

Кроме того, не все понимают разницу между недосыпом и усталостью, приписывая ощущение второго к первому. «Сонливость — это естественный процесс, когда хочется спать. У человека закрываются глаза, его тянет в сон, туманность в теле появляется, полудремное состояние, расслабляются мышцы, особенно шеи, когда начинает голову клонить вниз. Именно это является состоянием сонливости», — говорит Алексей Мелехин. При этом, как отмечает специалист, люди нередко путают это состояние с усталостью.

Причина такого смещения в том, что люди после работы стали чаще приходить и ложиться на кровать с целью немного отдохнуть — смотрят что-то в гаджетах, читают книжки. Из-за этого, предупреждает сомнолог, стирается ассоциация кровати как места для сна и расслабления. Итогом становится то, что, когда человек ложится в нее, он не может уснуть. Формируется недосып. «И это тянет преждевременное старение мозга, а также проблемы с психикой, потому что они взаимосвязаны и друг без друга рассматриваться не могут», — отмечает Алексе Мелехин. А нарушения в этой паре приводят и к риску ухудшения работы мозга, развитию ранней деменции, а также к различным сбоям в иммунитете и прочим неприятностям со здоровьем.