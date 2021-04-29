Продукцию Nivea запретили. Рассказываем, чем можно заменить любимые средства

Источник материала: Tut.by

С тех пор, как бренд Nivea в Беларуси запретили (c 5 мая баночки с названием бренда исчезнут из магазинов), мы находились в поиске альтернатив нашим (и вашим) фаворитам . И выяснили, что средства марки по своим характеристикам не уникальны: замену им можно найти в ближайших магазинах. Все продукты из этой подборки можно найти на полках и страницах белорусских офлайн- и онлайн-магазинов. Они так же доступны, как когда-то — средства от Nivea.

Пожалуй, больше всего мы будем скучать по питательному крему Nivea в жестяной банке. Хорошая новость: обожаемому многими средству есть замена. И даже не одна.

Где ее искать? Например, у Yves Rocher: на протяжении многих лет бренд выпускает классический крем-баттер с экстрактом ромашки для всех частей тела. Помимо ромашки в составе есть и другие успокаивающие кожу компоненты — аллантоин и витамин Е, а также смягчающие масла — кокосовое и макадамии, и немного молочной кислоты — для усиления действия средства.





Другой вариант с аналогичной текстурой и практически идентичным составом — универсальный SOS-крем из линейки Aevit от Librederm.





Еще один фаворит от Nivea, с которым придется распрощаться — SOS-бальзам для рук с пантенолом: он прекрасно восстанавливал кожу после бесконечных обработок антисептиком. Альтернатива этому продукту — Cold Cream для рук от аптечной марки Avene (или любой другой крем из нашей тематической подборки ).





Тем, кто уже начал грустить без легендарных бальзамов для губ от Nivea, тоже рекомендуем присмотреться к аптечным брендам. Например, у Topicream можно найти хорошую гигиеническую помаду, которая не только защитит губы от последствий суровой белорусской весны, но и восстановит их в случае, если катастрофа уже случилась.





А у Eveline можно найти замену бальзамам с оттенком: обратите внимание на линейку SOS с аргановым маслом.





Кстати, самым популярным дезодорантам-антиперспирантам от Nivea — «Эффект пудры» и «Черное и белое» — тоже есть альтернатива. Выпускает ее бренд Rexona — есть версии как для женщин, так и для мужчин.









Заменить можно и ароматные муссы для душа: ищите аналоги в марке Dove. Напомним, что мусс можно использовать не только как очищающее средство, но и как пену для бритья (если по пене от Nivea вы тоже скучаете).





А аналоги средств для демакияжа из линейки Make up expert мы рекомендуем поискать у Bielita.









В их мицеллярной серии есть как классическая мицеллярная вода, так и двухфазный продукт — для удаления особо стойкой косметики.