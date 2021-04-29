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Продукцию Nivea запретили. Рассказываем, чем можно заменить любимые средства
Источник материала: Tut.by
С тех пор, как бренд Nivea в Беларуси
Пожалуй, больше всего мы будем скучать по питательному крему Nivea в жестяной банке. Хорошая новость: обожаемому многими средству есть замена. И даже не одна.
Где ее искать? Например, у Yves Rocher: на протяжении многих лет бренд выпускает классический крем-баттер с экстрактом ромашки для всех частей тела. Помимо ромашки в составе есть и другие успокаивающие кожу компоненты — аллантоин и витамин Е, а также смягчающие масла — кокосовое и макадамии, и немного молочной кислоты — для усиления действия средства.
Другой вариант с аналогичной текстурой и практически идентичным составом — универсальный SOS-крем из линейки Aevit от Librederm.
Еще один фаворит от Nivea, с которым придется распрощаться — SOS-бальзам для рук с пантенолом: он прекрасно восстанавливал кожу после бесконечных обработок антисептиком. Альтернатива этому продукту — Cold Cream для рук от аптечной марки Avene (или любой другой крем из нашей
Тем, кто уже начал грустить без легендарных бальзамов для губ от Nivea, тоже рекомендуем присмотреться к аптечным брендам. Например, у Topicream можно найти хорошую гигиеническую помаду, которая не только защитит губы от последствий суровой белорусской весны, но и восстановит их в случае, если катастрофа уже случилась.
А у Eveline можно найти замену бальзамам с оттенком: обратите внимание на линейку SOS с аргановым маслом.
Кстати, самым популярным дезодорантам-антиперспирантам от Nivea — «Эффект пудры» и «Черное и белое» — тоже есть альтернатива. Выпускает ее бренд Rexona — есть версии как для женщин, так и для мужчин.
Заменить можно и ароматные муссы для душа: ищите аналоги в марке Dove. Напомним, что мусс можно использовать не только как очищающее средство, но и как пену для бритья (если по пене от Nivea вы тоже скучаете).
А аналоги средств для демакияжа из линейки Make up expert мы рекомендуем поискать у Bielita.
В их мицеллярной серии есть как классическая мицеллярная вода, так и двухфазный продукт — для удаления особо стойкой косметики.
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С тех пор, как бренд Nivea в Беларуси запретили, мы находились в поиске альтернатив нашим (и вашим) фаворитам. И выяснили, что средства марки по своим характеристикам...
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