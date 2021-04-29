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США и НАТО начали выводить войска из Афганистана
29.04.2021 19:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр – Sputnik. США и НАТО начали вывод войск из некоторых баз в Афганистане, заявил командующий войсками генерал Скотт Миллер журналистам в Кабуле.
"В середине апреля союзники решили к 1 мая начать вывод сил, участвующих в операции "Решительная поддержка", вывод уже начался", – сказал он.
Речь о скоординированном, организованном и спланированном процессе, рассказал РИА Новости источник в штаб-квартире НАТО.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
"Безопасность наших сил будет приоритетом на каждом этапе, мы приняли все необходимые меры, чтобы наши сотрудники не пострадали", – сказал собеседник агентства.
Пока в НАТО не планируют разглашать детали операции, в том числе численность выводимых сил и их принадлежность. При этом американские военные заверили: любая попытка со стороны радикальных террористов атаковать силы НАТО получит решительный ответ.
"Мы планируем заверишь вывод в течение нескольких месяцев", – заключил он.
последует
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Представитель США уже объявил, что уходящие военные силы альянса передадут все свои базы армии Афганистана.
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