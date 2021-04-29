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США и НАТО начали выводить войска из Афганистана

29.04.2021 19:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. США и НАТО начали вывод войск из некоторых баз в Афганистане, заявил командующий войсками генерал Скотт Миллер журналистам в Кабуле.

"В середине апреля союзники решили к 1 мая начать вывод сил, участвующих в операции "Решительная поддержка", вывод уже начался", – сказал он.

Речь о скоординированном, организованном и спланированном процессе, рассказал РИА Новости источник в штаб-квартире НАТО. 

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Безопасность наших сил будет приоритетом на каждом этапе, мы приняли все необходимые меры, чтобы наши сотрудники не пострадали", – сказал собеседник агентства.

Пока в НАТО не планируют разглашать детали операции, в том числе численность выводимых сил и их принадлежность. При этом американские военные заверили: любая попытка со стороны радикальных террористов атаковать силы НАТО получит решительный ответ.

"Мы планируем заверишь вывод в течение нескольких месяцев", – заключил он.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель США уже объявил, что уходящие военные силы альянса передадут все свои базы армии Афганистана.
 
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