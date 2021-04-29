Стратегический рост ВМФ России: четыре субмарины и два корвета заложат к 9 мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

В России наблюдается увеличение объемов строительства крупных боевых кораблей, с переходом к массовым сериям. Так, до 9 мая в РФ будут заложены шесть новых боевых кораблей: на "Севмаше" – два атомных подводных крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" ("Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин"), на "Адмиралтейских верфях" – две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 – "Можайск" и "Якутск" (соответственно шестая и седьмая "Варшавянки" для Тихоокеанского флота), на Амурском судостроительном заводе – два корвета проекта 20380 (пока без названий).

На "Севмаше" в разной степени готовности находятся уже четыре стратегические субмарины проекта "Борей-А", продолжается также строительство многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М" – "Воронеж" и "Владивосток" (всего будет построено восемь носителей гиперзвуковых ракет этого проекта), идут работы над субмариной "Хабаровск", проводятся испытания атомного подводного крейсера "Белгород".

Напомню, ВМФ России в 2020 году пополнился почти на сорок боевых кораблей и судов обеспечения. В боевом строю появились новейшие стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" проекта 955А "Борей", субмарина "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 (для Тихоокеанского флота), первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" и большой десантный корабль "Петр Моргунов" проекта 11711(оба – для Северного флота), новейший корабль противоминной обороны "Яков Баляев" проекта 12700 (пятый в серии и первый для Тихоокеанского флота), головной корвет проекта 20385 "Гремящий", корвет "Алдар Цыденжапов" (седьмой в серии и третий для ТОФ), малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" (третий для Балтфлота). А под занавес 2020 года состоялась закладка третьей и четвертой "Варшавянок" проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Предназначение "Бореев"

Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН) "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" укрепят морскую составляющую российской ядерной триады. Эти корабли будут сданы флоту в 2026 и 2027 годах. "Бореи" несут на борту межконтинентальные баллистические ракеты "Булава" дальностью до 8 тысяч километров (каждая МБР имеет до десяти блоков индивидуального наведения мощностью до 150 килотонн). Обновление стратегических подводных сил РФ – основа ядерного сдерживания и обеспечения национальной безопасности.

В составе российского ВМФ уже три стратегических "Борея" – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", которые имеют по 16 межконтинентальных баллистических ракет. Последующие корабли серии могут получить больше (отличительные характеристики не разглашаются). Минобороны РФ запланировало поставить ВМФ всего десять "Бореев".

Особый почерк "Варшавянки"

Дизель-электрические подводные лодки семейства "Варшавянка" за чрезвычайную скрытность в НАТО называют "черной дырой в Мировом океане". На вооружении этих субмарин – новейшие инерциальный навигационный комплекс и автоматизированная информационно-управляющая система, мощное торпедно-ракетное вооружение, в том числе высокоточные ракеты. Серийное строительство подводных лодок проекта 636.3 очень хорошо отлажено.

Современная "Варшавянка" несет на борту 18 торпед и 24 мины для поражения подводных и надводных целей, а главное – крылатые ракеты "Калибр". Издание Military Watch утверждает, что потенциал "Варшавянок" позволяет надежно защитить российские территориальные воды и побережье страны. Даже неядерным оружием одна субмарина может безнаказанно уничтожить до двух авианосных ударных групп ВМС США, поскольку эффективность (дальность обнаружения) ее акустического комплекса – в три раза превосходит аналогичные возможности "партнеров". Шесть российских "Варшавянок" способны полностью блокировать действия или маневры вероятного противника в Черном море.

Скорость субмарины проекта 636.3 в подводном положении – до 20 узлов. Радиус действия (дежурства) – 2000 миль. Автономность – 45 суток. Габариты подводной лодки (длина 73 м, ширина 10 м, осадка 6,2 м) позволяют скрываться на мелководье. Максимальная глубина погружения – 300 метров. По запасу воздуха для силовой установки и экипажа (52 человека) "Варшавянка" может оставаться под водой без всплытия до 260 часов. Эффективная и надежная боевая техника. Неслучайно субмарины проектов 636 и 636М российского производства активно покупают иностранные военно-морские силы (Китай – 10 единиц, Вьетнам – 6 единиц, Алжир – 4 единицы).

Неуязвимые корветы

В России активно развиваются проекты кораблей 3-го ранга ближней морской зоны – 20380, 20385 и 20386. Это корветы (ранее их называли сторожевыми кораблями) водоизмещением 2000 – 3000 тонн. Собственно, 20385 и 20386 – более продвинутые и сложные версии проекта 20380. Так, в проекте 20385 боекомплект зенитного ракетного комплекса "Редут" увеличен с 12 до 16 ячеек, противокорабельные ракеты Х-35 "Уран" заменены на 8 ракет комплекса "Калибр-НК", и в перспективе корабль может быть оснащен гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Противокорабельный ракетный комплекс гармонично дополняют две 30-мм артиллерийские установки АК-630М (80 выстрелов в минуту и дальностью до 21 км), зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Кортик-М" и переносные ЗРК "Игла". Система противоторпедной защиты представлена комплексом "Пакет-НК" (330-мм торпедные аппараты можно использовать также против надводных кораблей и подводных лодок противника). Для обнаружения и уничтожения подводных лодок на корвете предусмотрен палубный вертолет Ка-27ПЛ. На борту также присутствует различное радиотехническое вооружение. Одной из важных особенностей кораблей проекта 20380 является надстройка, выполненная по технологии "стелс" из многослойных композиционных материалов. Скорость – до 27 узлов. Дальность – 3500 миль. Автономность 15 суток. Экипаж 99 человек.

Предназначение корветов – патрулирование, борьба с кораблями и субмаринами противника в ближней морской зоне государства, нанесение ракетно-артиллерийских ударов по береговым объектам, поддержка десантных операций. Такие корабли будут всегда востребованы в Балтийском, Черном и других морях.

Сегодня доля современных вооружений в армии и на флоте превышает 70%. Разумеется, это не предел. Российский ОПК совершил научно-техническую революцию, которая позволила создать вооружения, не имеющие аналогов в мире, на десятилетия опережающие западные разработки. В современном многополярном мире высокотехнологичные системы вооружений делают Россию по-настоящему суверенной и непобедимой. Оперативно-стратегические объединения ВМФ России: Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия – решают задачи национальной морской политики на соответствующих региональных направлениях. Количественный и качественный составы флотов поддерживаются на уровне, соответствующем угрозам Российской Федерации на региональном направлении.