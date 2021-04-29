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"Диктант Победы": к акции присоединились минские школьники – видео

29.04.2021 19:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принять участие в международной просветительско-патриотической акции можно было как очно, так и онлайн. В белорусской столице в очном формате диктант писали в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Поучаствовать в проекте решили около 100 школьников минских средних школ, учителя, воспитанники Суворовского военного училища. Как отмечают сами участники, заранее особо не готовились. Желание одно: проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны.

"Мы пишем диктант с той целью, чтобы узнать, насколько наше поколение  помнит о событиях тех лет, как много людей помнит о празднике 9 мая. Это великий праздник, и есть живые ветераны, с которыми мы, кстати, общались в канун Дня победы. Поэтому тема войны интересна нам, хоть она и немного сложная", - рассказала учащаяся столичной школы №70 Ксения Бакумова.

"Всегда была интересна тема войны, вот решили пригласить в школе и меня на мероприятие, чтобы я проверил свои знания, предварительно я почитал какую-то информацию, немного литературы. Но особо не готовился. А вообще всегда уважал память о тех событиях, и мысли не было забыть об этом", - отметил учащийся минской школы №70 Максим Нестеров.

Как рассказали представители Россотрудничества, которые являются одними из организаторов акции, главная цель такого диктанта – отстоять незыблемость исторической правды, способствовать формированию твердых и глубоких знаний о Великой Отечественной войне.

"Нужно, чтобы люди помнили об этом. И мы прекрасно знаем, как только люди забывают о войне, она вновь может постучаться в ворота каждого дома. Это превентивная вещь против трагедии возможной, которую мы пережили", -  руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси Эдуард Крусткалн.

На написание "Диктанта Победы" отводилось всего 45 минут. Но все успели ответить на вопросы. Кстати, поучаствовать в проекте можно было как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

Итоги акции подведут через месяц - 24 мая. Для всех выпускников школ, которые на отлично справятся с заданиями "Диктанта Победы" предусмотрены дополнительные баллы при поступлении в российские вузы.

Напомним, "Диктант Победы" – международная акция о событиях 1941-1945 годов. Диктант впервые прошел в 2019 году, участие в акции тогда приняли более 150 тысяч человек. В 2020-м акция состоялась 3 сентября и была приурочена к 75-й годовщине Великой Победы. За два года "Диктанте Победы" написало 1,5 миллиона человек по всему миру.

 
 
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