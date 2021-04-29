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Лукашенко поручил содержать сельхозземли в порядке

29.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь в период пандемии смогла обеспечить свою продовольственную безопасность и хорошо заработать на экспорте сельхозпродукции. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Однако есть и проблемы.

«Мы теряем огромные площади, тысячи гектаров. Они начали зарастать хмызняком. А завтра из него вырастут никому не нужные деревья, леса у нас хватает, дай бог его выпилить и переработать. Мелиорация, содержание земель, повышение плодородия – это задача государственной важности. Это наша задача», – констатировал Лукашенко.

Также Александр Лукашенко призвал обратить особое внимание на производственную дисциплину и бережную эксплуатацию машинного парка. А еще поручил провести ревизию заброшенных домов и приусадебных участков в деревнях.



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Президент Беларуси также призвал обратить особое внимание на производственную дисциплину и бережную эксплуатацию машинного парка.
 
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