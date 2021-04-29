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Лукашенко поручил содержать сельхозземли в порядке
29.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь в период пандемии смогла обеспечить свою продовольственную безопасность и хорошо заработать на экспорте сельхозпродукции. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Однако есть и проблемы.
Также Александр Лукашенко призвал обратить особое внимание на производственную дисциплину и бережную эксплуатацию машинного парка. А еще поручил провести ревизию заброшенных домов и приусадебных участков в деревнях.
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Президент Беларуси также призвал обратить особое внимание на производственную дисциплину и бережную эксплуатацию машинного парка.
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