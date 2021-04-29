Война на границе Киргизии и Таджикистана? Подробности конфликта

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Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 28 апреля в результате конфликта между местными жителями из-за доступа к водным ресурсам. После нескольких стычек с применением огнестрельного оружия в четверг в этом районе начались столкновения между военными двух стран.





Стороны договорились о прекращении огня только с 17:00 мск 29 апреля.





собрал последнюю информацию о происходящем. ТАССпоследнюю информацию о происходящем.

Что произошло

Конфликт начался в районе водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара, который обе страны считают своей территорией.





Сообщалось, что граждане Таджикистана заблокировали автодорогу, которая соединяет два района Киргизии, а киргизская сторона заблокировала дорогу в таджикский анклав Ворух.





По информации Пограничной службы Киргизии, 29 апреля началась перестрелка между военными. В ведомстве заявили, что таджикская сторона организует "позиции минометных расчетов". По данным издания 24.kg, из зоны конфликта с киргизской стороны эвакуировали около 850 местных жителей.





Погранслужба Киргизии сообщила, что таджикская сторона открыла огонь по нескольким заставам и постам, из-за чего на заставе "Достук" начался пожар. В ответ спецназ киргизских пограничников захватил заставу на территории Таджикистана.





Пограничная служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии сообщала, что "с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства". В то же время источник в силовых структурах Таджикистана сообщил ТАСС, что ведомства республики "переведены на казарменное положение".





Взаимные обвинения





Минздрав Киргизии сообщил об одном погибшем в результате столкновений. Кроме того, 30 человек получили ранения.





В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения.





Киргизия начала досудебное расследование по факту произошедшего, власти обвиняют Таджикистан в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. В республиканской пограничной службе заявляют, что "таджикская сторона намеренно спровоцировала конфликт" и "продолжает обострять обстановку".





В Душанбе обвиняют киргизскую сторону в провокации.





Прекращение огня





Президент Киргизии Садыр Жапаров провел в четверг заседание Совета безопасности страны в узком составе, по итогам которого поручил урегулировать ситуацию на границе с Таджикистаном мирным путем.





Главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня в районе границы с 20:00 по местному времени (17:00 мск) 29 апреля. Стороны также договорились о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне. Стороны подчеркнули необходимость урегулирования конфликтной ситуации "посредством политико-дипломатических переговоров" и призвали "не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил".





Как сообщили в четверг ТАСС в департаменте информации МИД Таджикистана, в ближайшее время в городе Исфара на севере республики пройдут "переговоры глав правоохранительных органов двух стран".





После заявления о достижении договоренности о прекращении огня сообщений о крупных столкновениях на границе двух стран не поступало.

Из-за чего конфликт

По мнению киргизской стороны, водораспределительный узел "Головной" является "стратегическим объектом Кыргызской Республики и находится на территории Кыргызстана".





В свою очередь в Душанбе утверждают, что в соответствии с картами 1924-1927 и 1989 годов "Головной" "всецело принадлежит Республике Таджикистан".





Во многом конфликт связан с наличием спорных участков на границе двух стран - из примерно 980 км в процессе делимитации и демаркации описано около 580 км.





Что происходило за несколько дней до конфликта

24 апреля без вести пропали два гражданина Киргизии, которые занимались строительством в приграничной с Таджикистаном зоне. Впоследствии выяснилось, что их задержали сотрудники правоохранительных органов соседнего государства. В Киргизии возбудили уголовное дело. 25 апреля Таджикистан передал задержанных киргизским властям. Речь идет о жителях Лейлекского района Баткенской области Киргизии.





Послу Таджикистана в Киргизии 26 апреля вручили ноту.





В свою очередь 28 апреля министерство иностранных дел Таджикистана вручило ноту послу Киргизии в Таджикистане Жанышу Рустенбекову в связи с инцидентом на приграничной территории. "Послу Киргизии была передана нота Министерства иностранных дел Таджикистана, в которой выражена глубокая озабоченность таджикской стороны противозаконными действиями представителей Государственной пограничной службы Киргизии в отношении двух несовершеннолетних граждан Таджикистана в местности Кулик джамоата (сельская община — прим. ТАСС) Ворух города Исфары", - говорится в сообщении.







