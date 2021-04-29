Романчук: Лукашенко просто тянет с принятием политических решений

Декрет, предусматривающий передачу власти Совбезу РБ в случае смерти Александра Лукашенко, напоминает попытку режима «сохранить себя в Шервудском лесу по своим понятиям».

высказал экономист и политик Ярослав Романчук. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга»экономист и политик

По его словам, рассматривать анонсированный декрет о «коллективном президенте» с точки зрения соответствия нормам Конституции Беларуси, можно разве что в ироническом контексте.





«Сам Александр Лукашенко сказал, что иногда бывает не до закона. В Беларуси с 1996 года Конституция не работает. Работают понятия, а они, как известно, субъективны. Поэтому управление ресурсами и активами происходит по воле и желаниям VIP-распорядителей чужого, руководителей номенклатурно-силовых групп и их коммерческих партнёров. Соответствие предложенных поправок Конституции в ситуации, когда она сама даёт "добро" на авторитаризм, не защищает права и свободы граждан, мало кого интересует», - пояснил он.

В то же время Романчук считает придуманный Лукашенко сюжет о передачи власти в Беларуси в случае экстренного положения или в связи со смертью Президента неким отвлечением внимания белорусов.





«Это такой способ игры с общественным мнением, подготовить народ к тому, что Лукашенко собирается уходить. На самом деле это не так. Или есть угроза его физического устранения. Опять же это некий теоретический конструкт. Перед нами, на мой взгляд, типичная прокрастинация. То есть, Лукашенко просто тянет с принятием политических решений, чтобы сбить недовольство и запал, представить диалог в гротеск, в некий а-ля политический перформанс. Сейчас раздувают голливудский сюжеты со 150-тью джипами и заговором против Президента. Нам внушают мысль о том, что внутри страны находятся мятежники и саботажники, что компании Nivea, Liqui Moly, Skoda вредят нашей экономике», - пояснил он.

Романчук считает, что подобные действия властей похожи на попытку «сохранить себя в Шервудском лесу по своим понятиям».

«Используются формальные правовые механизмы для прикрытия деятельности власти, для видоизменения институтов государства. Неизменным является сверхконцентрация в руках президента. Поэтому в такой правовой архитектуре перемещение стульев из одной комнаты в другую ровным счётом ничего не меняет. То, что мы сегодня наблюдаем, можно описать экономическим термином "белый шум". Им забиваются эфиры, информационные площадки, чтобы не отвечать на простой вопрос: "Когда белорусские власти сядут за стол переговоров с обществом по проблемам трансформации, по обновлению власти и восстановлению диалога между бизнесом, обществом и властью"», - уверен он.

Эксперт подчеркивает: несмотря на то, что речь идет о простых вещах, но они очень сложно даются белорусским властям.

«Поэтому мы и видим накопление абсурдов, лжи, перформансов, пустословия и отвратительного лизоблюдства. Другой цели, связанной с реальным изменением власти в Беларуси, выработки стратегии развития страны я под ними не вижу», - подытожил он.





Напомним, что 24 апреля во время поездки по «чернобыльским районам» Александр Лукашенко рассказал журналистам, что в ближайшее время будет принят декрет, согласно которому, если нынешнего руководителя Беларуси не станет, власть перейдёт Совбезу.



