Экономист рассказал, почему Светлогорский ЦКК работает в убыток

пишет ranak.me. Примечательно, что по итогам 2019 года ЦКК отчитался о прибыли в 38,1 млн рублей. Потери от инвестиционной и финансовой деятельности светлогорского предприятия в 2020 году составили 96,332 млн рублей, в то время как годом ранее эта деятельность принесла 11,888 млн руб. дохода. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ОАО «Светлогорский ЦКК», в 2020 году комбинат понес чистые убытки в размере 71989 тыс. рублей (примерно $28,8 млн),ranak.me. Примечательно, что по итогам 2019 года ЦКК отчитался о прибыли в 38,1 млн рублей. Потери от инвестиционной и финансовой деятельности светлогорского предприятия в 2020 году составили 96,332 млн рублей, в то время как годом ранее эта деятельность принесла 11,888 млн руб. дохода.





Модернизация Светлогорского ЦКК, в результате которой на промплощадке комбината появился новый завод сульфатной белёной целлюлозы, а «старое» производство целлюлозы было законсервировано, является одним из крупнейших инвестиционных проектов страны и обошёлся без малого в миллиард долларов. Львиную часть финансовых средств предоставил Эксимбанк КНР. И хотя китайская корпорация САМСЕ, являвшаяся генподрядчиком строительства нового завода, отчиталась о его вводе в эксплуатацию ещё в декабре 2017 года, была выработана первая партия товарной хвойной беленой целлюлозы, в промышленную эксплуатацию новое производство запустили только в январе 2020 года. Причём «до ума» завод доводили уже без специалистов генподрядчика – Светлогорский ЦКК осенью 2019 года разорвал контракт с китайцами. В 2019 году погашение долга перед Эксимбанком Китая производило не предприятие, а Министерство финансов.





— Справедливости ради стоит отметить хорошую работу непосредственно предприятия – согласно финансовым отчётам, прибыль от реализации на ЦКК в 2020 году составила 85,73 млн рублей, что почти вдвое больше, чем в 2019 году (44,633 млн руб.), — комментирует итоги работы ОАО «Светлогорский ЦКК» эксперт-экономист. – Другое дело, что по предприятию сильно бьет наблюдающаяся девальвация белорусского рубля, в результате которой растут негативные курсовые разницы и процентные платежи в рублёвом эквиваленте. Этим, по большому счёту, и объясняется столь существенный убыток от финансово-инвестиционной деятельности.













Как отмечают специалисты, Светлогорский ЦКК уже имеет значительную долговую нагрузку (причем часть кредитов и займов компании номинирована в валюте), но продолжает запрашивать кредиты в белорусских банках.

На начало 2021 года непокрытый убыток акционерного общества составил 509,023 млн рублей (в 2019 году непокрытый убыток составлял 435,251 млн рублей), а долгосрочные обязательства достигли 2128,033 млн рублей ($834,5 млн) против 1579,616 млн рублей годом ранее.





Краткосрочные долги светлогорского предприятия, судя по опубликованным в открытом доступе финансовым отчётам, снизились с прошлогоднего более чем миллиарда рублей до 989,996 млн рублей.





Чем предприятие будет погашать обязательства на указанную сумму – пока не понятно, учитывая, что выручка ОАО «Светлогорский ЦКК» за 2020 год составила только 363,66 млн рублей. Это несколько больше, чем за аналогичный период 2019 года (230,606 млн. руб.), но всё же почти втрое меньше, чем долги. Впрочем, светлогорское предприятие, на котором ныне трудятся 2726 человек, уже неоднократно пользовалось господдержкой, так как за период с 2012 по 2020 год лишь однажды (по итогам 2019 года) вышло на чистую прибыль.



