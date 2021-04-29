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Нападающий "Авангарда" и сборной Беларуси Андрей Стась продолжит карьеру в "Тракторе"

29.04.2021 20:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форвард "Авангарда" и сборной Беларуси Андрей Стась перейдет в "Трактор".

Об этом в телеграм-канале сообщил заместитель шефа отдела хоккея "Спорт-Экспресса" Артур Хайруллин.

32-летний обладатель Кубка Гагарина в минувшем сезоне защищал цвета "Авангарда", где в 61 игре набрал 11 (1+10) очков, при показателе полезности "-3".
 
 
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Форвард "Авангарда" и сборной Беларуси Андрей Стась перейдет в "Трактор".
 
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