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Нападающий "Авангарда" и сборной Беларуси Андрей Стась продолжит карьеру в "Тракторе"
Источник материала: Партизан
Форвард "Авангарда" и сборной Беларуси Андрей Стась перейдет в "Трактор".
Об этом в
32-летний обладатель Кубка Гагарина в минувшем сезоне защищал цвета "Авангарда", где в 61 игре набрал 11 (1+10) очков, при показателе полезности "-3".
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Форвард "Авангарда" и сборной Беларуси Андрей Стась перейдет в "Трактор".
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