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Макей: почему и благодаря кому Беларусь отброшена назад на пути к демократии — вопрос риторический

29.04.2021 20:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Действия силовых органов и властей Беларуси в отношении участников протестов после президентских выборов 2020 года «были абсолютно адекватными и необходимыми», заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу Euronews, показанном 29 апреля.

 

Макей: почему и благодаря кому Беларусь отброшена назад на пути к демократии — вопрос риторический
Владимир Макей. Фото: скриншот видео Euronews.

 

«Мы расцениваем события прошлого года абсолютно с иной точки зрения (в сравнении со странами Запада. — БелаПАН.), — сказал Макей. — Да, возможно, власть иногда действовала и чрезмерными методами, но это была адекватная реакция на те абсолютно немирные акции протеста, насильственные акции протеста, которые имели место в Беларуси».

Участников протестов, по его словам, задерживали «за конкретные преступления и правонарушения», а те, кто был задержан несправедливо, «освобождены и освобождаются сейчас».

Министр заявил, что после выборов «была попытка совершить государственный переворот». «Поэтому в тех условиях действия правоохранительных структур и действия власти были абсолютно адекватными и необходимыми, — продолжил глава МИД. — На карту была поставлена судьба страны. И если в этой ситуации на одну чашу весов положить судьбу страны, на другую чашу весов — те вещи о которых вы говорите, включая права человека, то, я убежден, руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости, государственности и суверенитета своей страны. Именно так поступили и власти Беларуси».

На сегодня ситуация в Беларуси «абсолютно нормальная», считает Макей. Он заявил об отсутствии протестов.

По его словам, в стране идет «абсолютно эксклюзивный открытый диалог» о поправках в Конституцию, и «только через такой диалог можно добиться успеха и иметь настоящую демократию в Беларуси, которая не навязывается палками».

«К 1 августа будут подготовлены предложения по поправкам в Конституцию. Затем они будут вынесены на широкое общественное обсуждение. Поэтому любой, кто хочет принять участие в этом диалоге, вовлечен», — добавил министр.

Глава МИД признал ухудшение отношений со странами Запада, подчеркнув, что они «находятся в кризисной ситуации». «Мы всегда рассматривали Европейский союз как второго после России экономического партнера, как источник технологий и инноваций для Беларуси. И поверьте, за последние пять лет после отмены санкций против Беларуси мы достигли гораздо большего, чем за 15 лет санкционного режима против Беларуси», — сказал Макей.

Он согласился с недавно опубликованными выводами международной правозащитной организации Freedom House о том, что идея более демократичной Беларуси сейчас выглядит «все более отдаленной». «Вопрос только в том, почему это произошло, почему Беларусь отброшена назад и благодаря кому она отброшена. Вопрос риторический», — считает глава МИД.

На вопрос, является ли Россия «последним ресурсом для удержания власти в Беларуси», Макей ответил, что необходимость построения дружественных отношений с ней объясняется тем, что Россия — это «мощная держава как в экономическом, так и в военном отношении, а также важный геополитический игрок на мировой арене».

«Мы намерены и дальше развивать интеграционные процессы с соседней братской Россией. Более того, я должен вам однозначно сказать, что санкционные действия, которые Евросоюз и другие страны Запада принимают против Беларуси, только способствуют дальнейшему развитию и укреплению интеграционных процессов на двусторонней основе», — заключил он.

Следует отметить, что Министерство информации 12 апреля исключило телеканал Euronews из списка иностранных средств массовой информации, которым разрешено распространение в Беларуси. На сайте министерства сообщалось, что срок действия ранее выданного разрешения на вещание в Беларуси истек. Однако руководство телеканала опровергло информацию об истечении срока действия разрешения. По информации Белорусской ассоциации журналистов, договор с телеканалом не продлен из-за «выявленного нарушения законодательства о рекламе».

 
 
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Действия силовых органов и властей Беларуси в отношении участников протестов после президентских выборов 2020 года «были абсолютно адекватными и необходимыми»,...
 
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