МоАЗ напомнил о себе и рассказал о новинках

Источник материала: Onliner

О Могилевском автомобильном заводе редко что-нибудь слышно. Вероятно, большинство белорусов вообще не подозревают о том, что в Могилеве действует автомобильный завод. Однако это факт. МоАЗ — предприятие с длительной историей, когда-то оно было самостоятельным, но сейчас входит в структуру БелАЗа, который в своем официальном телеграм-канале рассказал о том, чем сейчас живет МоАЗ.

Хоть завод и называется автомобильным, серьезная часть его продукции относится к строительной спецтехнике. Так, на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате (Республика Узбекистан) в настоящее время идут испытания двух машин марки МоАЗ — погрузочно-транспортной МоАЗ-65010 и погрузочно-доставочной МоАЗ-4035. Эти машины способны работать совместно как в стесненных условиях подземных шахт, проходов и при строительстве тоннелей, так и вне автомобильных дорог общего пользования в условиях открытой добычи полезных ископаемых.

В Беларуси, на РУПП «Гранит», проходят испытания колесного бульдозера МоАЗ-68020, предназначенного для планирования площадок и расчистки дорог. Эта шарнирно-сочлененная полноприводная машина может применяться не только в горнодобывающей отрасли, но и в промышленном, энергетическом, дорожном строительстве.





Примечательно, что сам бренд МоАЗ сохраняют, хотя уже больше 10 лет завод глубоко интегрирован в структуру БелАЗа.