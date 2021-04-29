Очевидец: автомобиль МЧС свалился в пруд под Минском

Источник материала: Onliner

Читатель Onliner поделился фотографией автомобиля МЧС, который лежит на боку в пруду. На втором боку, который посуше, заметны три сотрудника ведомства, кто-то ходит по суше. Вряд ли так было задумано. По словам автора фотографии, автомобиль вылетел с дороги сегодня вечером — снимок был сделан около 19:30.

По словам очевидца, момент удалось запечатлеть недалеко от Минска, в деревне Ярково. Пострадавших, судя по предварительной информации, нет. Куда спешила машина МЧС — пока неизвестно.