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Очевидец: автомобиль МЧС свалился в пруд под Минском

29.04.2021 20:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатель Onliner поделился фотографией автомобиля МЧС, который лежит на боку в пруду. На втором боку, который посуше, заметны три сотрудника ведомства, кто-то ходит по суше. Вряд ли так было задумано. По словам автора фотографии, автомобиль вылетел с дороги сегодня вечером — снимок был сделан около 19:30.

По словам очевидца, момент удалось запечатлеть недалеко от Минска, в деревне Ярково. Пострадавших, судя по предварительной информации, нет. Куда спешила машина МЧС — пока неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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Читатель Onliner поделился фотографией автомобиля МЧС, который лежит на боку в пруду. На втором боку, который посуше, заметны три сотрудника ведомства, кто-то ходит по...
 
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