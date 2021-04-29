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«Чудо обгоняло по обочине со скоростью около 200 км/ч». Водитель едва не столкнулся со спешащим BMW (видео)

29.04.2021 20:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатель Onliner поделился с редакцией видео, на котором заметен стремительный, красивый, престижный автомобиль. Автор ролика, правда, машину не оценил: «Вот так, еще пару мгновений — и кувыркались бы с этим товарищем далеко и весело».

Дело было вчера утром на третьем километре трассы М1. Автор видео сначала сместился с третьей полосы на вторую, некоторое время проехал там, начал смещаться в крайнюю правую полосу, когда внезапно справа на обочине мелькнуло что-то черное и очень быстрое.

По словам автора видео, он передвигался со скоростью около 100 км/ч, притормаживая перед поворотом. «Думаю, что чудо на семерке обгоняло по обочине со скоростью овер 200 км/ч», — добавил читатель.

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Читатель Onliner поделился с редакцией видео, на котором заметен стремительный, красивый, престижный автомобиль. Автор ролика, правда, машину не оценил: «Вот так, еще...
 
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