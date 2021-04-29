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«Утратили сон и аппетит». УВД не видит оснований для внеочередной аттестации сотрудников Пинского РОВД

29.04.2021 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

УВД Брестского облисполкома не видит оснований для внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел, пожаловавшихся на тревогу и потерю спокойствия после разгона акций протеста в Пинске в августе 2020 года.

 

«Утратили сон и аппетит». УВД не видит оснований для внеочередной аттестации сотрудников Пинского РОВД
Снимок носит сугубо иллюстративный характер. Фото: newsbel.by.

 

Об этом говорится в ответе управления на петицию, авторы которой выражали обеспокоенность в способности милиционеров выполнять свои служебные обязанности.

Как сообщает БелаПАН, 14 апреля с помощью сервиса «Удобный город» в УВД была отправлена онлайн-петиция с 3.277 подписями, авторы которой обратили внимание на показания силовиков в суде над участниками протестов в Пинске 9—10 августа 2020 года, где потерпевшими выступают 109 милиционеров. В частности, отмечают авторы петиции, сотрудники Пинского ГОВД и РОВД сообщили в суде, что из-за пережитых 9 и 10 августа событий испытали страх, унижение, боль и стыд, утратили сон, спокойствие и аппетит, испытывали и испытывают тревогу, однако за помощью психологов и психотерапевтов не обращались.

«Мы — жители Пинска и Пинского района выражаем серьезную обеспокоенность: позволяет ли морально-психологическое состояние данных сотрудников выполнять стоящие перед органами внутренних дел задачи по защите граждан Республики Беларусь от криминалитета, противостоять убийцам, грабителям и насильникам?» — говорится в петиции.

Подписанты просили провести внеочередную аттестацию всех пострадавших сотрудников Пинского ГОВД и РОВД, которые были задействованы в работе на уличных акциях протеста 9 и 10 августа и установить степень их соответствия занимаемым должностям», а также привлечь для проведения аттестации квалифицированных психологов и психотерапевтов.

В ответе, подписанном заместителем начальника УВД Брестского облисполкома Максимом Субботой и опубликованном на странице петиции, говорится, что по факту «острого психоэмоционального стресса» к сотрудникам Пинского ГОВД И РОВД выезжали ведомственные психологи и провели работу по преодолению последствий кризисной ситуации с соблюдением принципов законности, конфиденциальности и добровольности.

«Психологическое сопровождение деятельности сотрудников органов внутренних дел осуществляется на постоянной и системной основе и включает в себя оценку психологических качеств и состояний, необходимых для успешного выполнения служебных задач, поддержание психологической устойчивости и сохранение психологического здоровья сотрудников», — говорится в ответе.

При этом в УВД подчеркнули, что психологическое здоровье указанных сотрудников в настоящее время «в полной мере позволяет выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел».

Также в управлении отметили, что деятельность аттестационных комиссий, поводы и основания для проведения аттестации регламентированы локальными правовыми актами МВД и описанная ситуация не является поводом для проведения внеочередной аттестации.

 
 
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УВД Брестского облисполкома не видит оснований для внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел, пожаловавшихся на тревогу и потерю спокойствия...
 
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