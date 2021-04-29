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Топ-менеджер Honor ответил, ждать ли возвращения в смартфоны компании сервисов Google

29.04.2021 21:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Honor в России, Турции и странах СНГ Тони Ран ответил на вопрос РБК, ждать ли возвращения Google-сервисов в смартфоны компании. Об этом в том числе говорится в интервью, недавно опубликованным изданием.


Топ-менеджера спрашивали об изменениях в компании и политике бренда после отделения от материнской Huawei, перспективах развития на рынке России и СНГ, договоренностях с мировыми технологическими компаниями (по словам Рана, уже подписаны соглашения с с Microsoft, Intel, AMD, Qualcomm, MediaTek), а также о сроках появления новых смартфонов компании.

Не обошли стороной и тему сотрудничества с Google. Так, обозреватель РБК спрашивает: «Последний и, пожалуй, самый актуальный для публики вопрос — что с сервисами Google? Ждать ли нам их на новых смартфонах Honor?»

— Прежде всего, для нас важно находить оптимальные решения, отвечающие потребностям наших пользователей. Что же касается Google, могу сказать, что мы готовы работать с лидирующими мировыми технологическими компаниями, которые предоставляют передовые решения. Это позволит нам расширить возможности сегмента потребительской электроники и отрасли в целом, — ответил Ран.

 
 
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В большом интервью российскому изданию затронули и другие темы.
 
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