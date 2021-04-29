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Ученые назвали реальную причину ускоренного таяния ледников во всем мире

29.04.2021 21:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная группа ученых выяснила, что во всем мире ледники стали таять быстрее, теряя на 31 процент больше снега и льда в год, чем 15 лет назад. Причиной является изменение климата, вызванное сжиганием ископаемого топлива. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, сообщает Lenta.ru.


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Исследователи проанализировали спутниковые данные и подсчитали, что с 2015 года 220 тысяч горных ледников теряют ежегодно более 298 миллиардов тонн снега и льда. Этого объема воды хватает, чтобы покрыть Швейцарию водным слоем толщиной 7,2 метра. При этом скорость таяния с 2015-го по 2019 год повысилась на 71 миллиард тонн в год по сравнению с 2000—2004 годами. Половина потерь ледникового покрова в мире приходится на Соединенные Штаты и Канаду.

По словам ученых, скорость таяния льда на Аляске одна из самых высоких в мире: ледник Колумбия отступает примерно на 35 метров в год. Однако ледники тают во всем мире, даже на Тибете, где они считались относительно стабильными. Только в Исландии и Скандинавии имеются несколько ледников, которые увеличивают свою массу за счет возросшего количества осадков.

Специалисты предсказывают, что сокращение ледников может стать катастрофой для миллионов людей, которые полагаются на них в качестве источника воды, а быстрое таяние может вызвать смертельно опасные прорывы ледниковых озер, например, в Индии.

 
 
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Исследователи проанализировали спутниковые данные и подсчитали, что с 2015 года 220 тысяч горных ледников теряют ежегодно более 298 миллиардов тонн снега и льда.
 
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