Лукашенко подписал указ о проектировании скоростной железной дороги из Минска в национальный аэропорт

Александр Лукашенко 29 апреля подписал указ о проектировании скоростной железной дороги из Минска в национальный аэропорт.



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Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, документом предусмотрено, что в 2021—2023 годах будет подготовлена проектная документация по трем инвестиционным проектам: «Организация скоростного пассажирского железнодорожного сообщения Минск — Городище — Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — Национальный аэропорт Минск», «Модернизация устройств сигнализации, централизации, блокировки и связи, устройств технологического электроснабжения на участке Степянка — Городище с учетом строительства третьего главного железнодорожного пути» и «Развитие Минского железнодорожного узла с увеличением пропускной способности участка Минск — Городище».

В указе также определены заказчик, генеральная проектная организация, источники финансирования и условия реализации этих проектов.

Организовать «удобное железнодорожное сообщение» между Минском, индустриальным парком «Великий камень» и аэропортом Лукашенко поручил 3 мая 2019 года во время посещения Национального аэропорта Минск. «Надо посмотреть, чтобы это было разумно. Железную дорогу надо строить быстро, чтобы людям было удобно подъехать», — заявил он.

10 февраля этого года в интервью телеканалу «Беларусь 1» председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подтвердил, что строительство железнодорожной ветки в национальный аэропорт будет продолжено. «Мы работаем совместно с Минтрансом над этим важным и серьезным проектом. Здесь и перспективы развития территории Зеленого Бора. Электричка позволит быстро доставлять пассажиров в аэропорт. Будет сделана остановка в «Великом камне», который также развивается и застраивается. Проект дороги планируется реализовать уже в этой пятилетке», — сообщил глава Мингорисполкома.