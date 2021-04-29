|
Лукашенко подписал указ о проектировании скоростной железной дороги из Минска в национальный аэропорт
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко 29 апреля подписал указ о проектировании скоростной железной дороги из Минска в национальный аэропорт.
Как сообщает
В указе также определены заказчик, генеральная проектная организация, источники финансирования и условия реализации этих проектов.
Организовать «удобное железнодорожное сообщение» между Минском, индустриальным парком «Великий камень» и аэропортом Лукашенко поручил 3 мая 2019 года во время посещения Национального аэропорта Минск. «Надо посмотреть, чтобы это было разумно. Железную дорогу надо строить быстро, чтобы людям было удобно подъехать», — заявил он.
10 февраля этого года в интервью телеканалу «Беларусь 1» председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подтвердил, что строительство железнодорожной ветки в национальный аэропорт будет продолжено. «Мы работаем совместно с Минтрансом над этим важным и серьезным проектом. Здесь и перспективы развития территории Зеленого Бора. Электричка позволит быстро доставлять пассажиров в аэропорт. Будет сделана остановка в «Великом камне», который также развивается и застраивается. Проект дороги планируется реализовать уже в этой пятилетке», — сообщил глава Мингорисполкома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко подписал указ о проектировании скоростной железной дороги из Минска в национальный аэропорт
Александр Лукашенко 29 апреля подписал указ о проектировании скоростной железной дороги из Минска в национальный аэропорт.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)