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Тихановскую приняли в парламенте Италии и вспомнили про совместную борьбу с фашизмом

29.04.2021 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 апреля лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская начала рабочий визит в Италию. Она выступила в Комитете по международным отношениям парламента. А ее пресс-служба похвалились, что некоторые итальянские политики назвали ее "президентом Беларуси".

Как сообщает пресс-служба лидера белорусской оппозиции, в заседании приняли участие более 30 итальянских парламентариев, пишет telegraf.by

Светлана Тихановская рассказала местным депутатам о «беззаконии, ситуации с политическими заключенными и о нечеловеческих условиях содержания в тюрьмах, признании экстремистами и террористами политических и гражданских активистов, журналистов, блогеров».

На слушании говорили о практической и политической помощи Италии белорусам.

Депутаты итальянского парламента обсудили со Светланой Тихановской помощь в проведении переговоров с властями Беларуси (напомним, в штабе Тихановской ранее заявили, что они должны начаться в мае).

Стороны обсудили вопросы того, как их организовать и есть ли что-то, указывающее на готовность властей Беларуси к переговорам.

Светлана Тихановская отметила, что решение Лукашенко ввести указ, согласно которому Совет безопасности станет его преемником, – «это результат внутреннего и внешнего давления». И призвала «продолжать давить на режим».

Председатель Комитета Пьеро Фассино заявил: «Очень многие белорусы помогли Италии в сопротивлении против фашизма во время Второй мировой войны. Италия чувствует, что нужно делать больше с точки зрения солидарности».

Итальянские политики отметили инициативу онлайн-голосования в поддержку переговоров и подчеркнули, что число в почти 800 000 голосов белорусов «очень впечатляет и демонстрирует волю людей к проведению переговоров о новых выборах», сообщили в пресс-службе Светланы Тихановской.

Также парламентарии отметили, что обвинение Тихановской и других белорусских политиков в терроризме недопустимо и является отражением отношения Лукашенко к политической деятельности в Беларуси.



Некоторые депутаты напрямую называли Светлану Тихановскую «президентом Беларуси», сообщили в пресс-службе Светланы Тихановской.

Макей пригрозил европейцам интеграцией Беларуси с Россией в случае усиления санкций

На европейском «фронте» оживились и власти Беларуси. Глава МИДа Владимир Макей дал 29 апреля интервью, отключенному с недавних пор в Беларуси телеканалу “Euronews”.

Министр признал чрезмерность действий белорусских властей в отношении протестующих, но назвал такую реакцию «адекватной». Он отверг наличие политзаключенных и намекнул на глубокую интеграцию с Россией, в случае новых санкций.
 
 
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29 апреля лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская начала рабочий визит в Италию. Она выступила в Комитете по международным отношениям парламента. А ее...
 
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