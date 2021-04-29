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В украинскую армию поступили новые грузовики Renault

29.04.2021 21:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Командование войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины сообщило, что в «рамках государственного оборонного заказа одним из поставщиков начат очередной этап обеспечения подразделений военной техникой связи». На сопроводительном фото показаны полноприводные грузовики Renault Trucks.

Никакими техническими подробностями в ВСУ не поделились. Сообщается только, что «эти автомобили, укомплектованные фургонами со спецоборудованием, придут на смену давно устаревшим радиостанциям на шасси ЗИЛ-131 и ГАЗ-66, эксплуатируемым еще со времен Союза». Кузова, предположительно, изготовлены и оборудованы в Украине.

Сколько именно будет поставлено новых машин, пока не сообщается, но на представленной фотографии видно по крайней мере 14 единиц.

 
 
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Командование войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины сообщило, что в «рамках государственного оборонного заказа одним из поставщиков начат...
 
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