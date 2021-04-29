Многодетные белоруски получили рекордные штрафы за акции. Удалось ли им выплатить долги?

Источник материала: Салiдарнасць

За участие в несанкционированных акциях в последнее время белорусам дают внушительные штрафы.

В конце марта мать пятерых детей Инну Добротвор обязали выплатить государству 200 базовых величин (5800 рублей). Такое наказание минчанка получила за портреты оппозиционных политиков и «Погоню» в окне.

А у матери четверых детей из Витебска Анны Кулиевой за участие в акциях набежала сумма в 160 базовых (4640 рублей). Она даже собиралась брать в банке кредит, чтобы выплатить штраф.

Рассказываем, удалось ли многодетным белорускам рассчитаться с долгами государству.





Инна Добротвор с мужем Ильей

Матери пятерых детей Инне Добротвор из Минска присудили штраф в 200 базовых (или 5800 рублей) за пикетирование: на окнах ее квартиры висели портреты Виктора Бабарико, Марии Колесниковой, Светланы Тихановской, а также герб «Погоня».

Мы связались с Инной по телефону и спросили, как обстоят дела с выплатами. Ответ удивил: оказывается, сейчас белоруска должна государству уже не 200 базовых, а гораздо больше. По словам Инны, первоначальное решение суда ей удалось оспорить, а сумму штрафа снизить.

В семье очень обрадовались тому, что вместо 200 величин необходимо погашать 150. Но затем многодетной маме предъявили очередное обвинение — снова за пикетирование.

Фотографии на окне — те же (за исключением Бабарико), а штраф — новый. Еще 200 базовых. Теперь белоруска обязана возместить в общей сложности не 150, а 350 базовых величин, или 10 150 рублей.

По словам Инны, ей пришлось на время уехать из страны — чтобы заработать деньги. Сейчас она находится в Польше. С детьми остался супруг, журналист-фрилансер Илья Добротвор.

Многодетная мама живет в Польше уже около месяца, но трудоустроиться ей пока не удалось. Она ищет вакансию по специальности — хочет преподавать английский язык.

— Методика преподавания предполагает, что я вообще не использую родной язык. Поэтому я рассчитываю, что даже без знания польского мои поиски завершатся удачно, — говорит собеседница.

Пока же источник ее дохода — удаленная работа в минской компании, но этих денег не хватает.

— Минская зарплата — очень маленькое подспорье для жизни в Польше. Кроме того, скоро придут исполнительные листы на работу (по штрафам), и у меня будут высчитывать 50% от дохода.

Вспоминая о причинах взыскания — фото на окнах, женщина говорит, что не видит в своем поступке ничего предосудительного.

— Это просто фотографии людей, не символика даже. У меня была такая задумка: сделать постеры в полный рост, а рядом — место для селфи. Я тут особо политики не вижу.

Для меня самый главный в стране ресурс — это люди. И что в этом плохого… И соседям не было особого дела до фотографий на окне. Мне никто не сказал, что это классно или что, наоборот, плохо. Людям по большому счету все равно, что у тебя на окно наклеено.

Инна признается, что ей сейчас морально непросто из-за разлуки с детьми и мужем: «Созваниваемся, младшая дочка очень скучает».

Долгоиграющих планов многодетная мама пока не строит, но не исключает вариант переезда с семьей в Польшу — на ПМЖ.

— Я пока не вижу других возможностей для себя. Надоело, что работаешь и думаешь постоянно, где бы еще заработать денег. Мы жили в своей квартире семь лет и так и не смогли накопить на ремонт ванны.

Решение суда о новом штрафе в 200 базовых величин семья Добротвор пытается оспорить. Документы на обжалование уже поданы — заседание суда назначено на начало мая.

Анна Кулиева: «Штрафы погасила, но не могу найти работу»

Анне Кулиевой из Витебска повезло больше: она уже рассчиталась с долгами, и в этом многодетной маме помогли небезразличные люди.

— Даже подумать не могла, что все так разрешится, — говорит витеблянка.

Женщину штрафовали пять раз за участие в акциях и призывы к ним. Свой первый штраф многодетная мама получила в январе, в общей сложности набежала сумма в 160 базовых.

Анна воспитывает четверых детей в одиночку, денег в семье немного, такой долг был ей не по силам.

— Из 160 базовых я смогла выплатить 30. Оставалось еще 130, которые не знала, как гасить, — уточняет женщина.

В отчаянии Анна собралась идти в банк — брать кредит.

— Я понимала, что в срок с долгами не рассчитаюсь, и даже морально приготовилась к тому, что ко мне придут описывать имущество, а это автоматически проверки по линии опеки и другие.

Анна уже успела посмотреть несколько вариантов кредитования, но тут ее история попала в СМИ. Это стало спасением: незнакомые люди собрали нужную сумму.

— Я была в шоковом состоянии от радости, дня два не могла прийти в себя, плакала, а мама меня успокоительным отпаивала. Просто слов нет, как я благодарна. На утро же погасила все штрафы. Оставшиеся деньги отдала людям, которые оказались в аналогичной ситуации. Наконец, я вздохнула свободно. Груз упал с плеч.

Анна очень благодарна людям за помощь И все же одна большая проблема для Анны пока не решена: женщина не может найти работу.

— С прежнего места я ушла. А сейчас трудоустроиться — проблема. Все, что мне могут дать, — эта работа уборщицей по графику за 250 рублей. В другой работе мне отказывают. В глаза же не скажут, почему, но… извините, есть административные статьи… Кому нужен такой человек на предприятии?

В данный момент Анна ищет вакансию продавца, также у нее есть опыт работы в ритуальной сфере услуг: женщина умеет расписывать ленты, составлять букеты и оформлять другие, необходимые в этом случае вещи.