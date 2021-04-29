«Мы их найдем и зачистим». Замглавы МВД Карпенков рассказал, как будут поступать с «кровожадной оппозицией»

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Оппозиционеры-радикалы, которые планируют убийства и похищения, будут нейтрализованы по законам борьбы с терроризмом. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Беларуси и командующий внутренними войсками Николай Карпенков в интервью журналисту Григорию Азаренку на телеканале СТВ, пишет TUT.BY .





Николай Карпенков. Фото: belvpo.com

Николай Карпенков рассказал, что впечатлен фильмом телеканала ОНТ , в котором рассказывалось о планах людей, обвиненных в подготовке государственного переворота, а также отметил тенденцию к радикализации оппозиции в последнее время, сравнив ее представителей с бешеными псами. Он заявил, что наличием «кровавых замыслов», подготовкой убийств, похищений и пыток они поставили себя вне закона и перешли красную черту.

— Никому мы не мстим, мы никому не угрожаем, не сводим счеты. Но в то же время мы их предупреждаем: черта перейдена. И они находятся сейчас в одном ряду по своим замыслам и своим действиям с международными террористами.

Для борьбы с международными террористами предназначены у нас спецподразделения, бойцы антитеррора, и я скажу так, что мы готовы выполнить задачу по пресечению вот этой вот группировки, группировок, их последователей, которые остались на свободе, — сказал Карпенков.

Заместитель министра внутренних дел отметил, что «радикалы надеются на то, что с ними будут бороться в рамках уголовного и уголовно-процессуального кодексов», однако такие люди, по его мнению, находятся «в одном ряду с международными террористами».

— В таких случаях, когда объявлена террористическая война, в действие вступают контртеррористические операции, и борьба идет с ними по законам контртеррористических операций и по законам профессионалов. А это значит, что борьба с ними будет осуществляться, как осуществляется израильскими подразделениями по отношению к их террористам.

Борьба с ними будет осуществляться так, как осуществлялась борьба «самым гуманным государством» по отношению к Усаме бен Ладену и его последователям. И мы готовы действовать, и как только поступит приказ, где бы они ни находились, без срока давности мы их найдем и мы их зачистим. Мы сделаем мир свободнее, а Республику Беларусь более защищенной.

Также замминистра внутренних дел предупредил представителей оппозиции о том, что правоохранительные органы обладают обширной информацией о них и в случае насильственных действий с их стороны, в том числе по отношению к родственникам силовиков, готовы применять жесткие меры.

— Мы напоминаем нашей зарвавшейся кровожадной оппозиции о том, что мы их знаем всех. Знаем, где они находятся, с кем они общаются, какая у них недвижимость, где находятся их семьи. Они очень любят нам напоминать про наши семьи и строить все свои угрозы по отношению к нам через наших жен и детей.

Я ни на что не намекаю, но если поступит приказ либо кто-то из них что-либо совершит по отношению к главе государства, членам его семьи, сотрудникам правоохранительных органов, к женам и детям наших сотрудников, наша реакция будет молниеносной и удар будет сокрушительным. И он будет симметричен абсолютно во всех планах и замыслах, которые имела оппозиция. Мы их найдем и зачистим. И пусть они знают, что возмездие неотвратимо.