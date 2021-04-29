Журналистку tut.by Катерину Борисевич признали в Жодинской тюрьме склонной к экстремизму

Осужденную журналистку портала tut.by Катерину Борисевич поставили на учет как склонную к экстремизму, сообщил БелаПАН ее адвокат Андрей Мочалов.



Катерина Борисевич в суде.

28 апреля он навещал ее в следственной тюрьме в Жодино. Защитник также сообщил, что Екатерина бодра и чувствует себя хорошо.

Журналистка Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин были задержаны 19 ноября прошлого года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале tut.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови 31-летнего Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября, не было алкоголя.

Суд по делу о «ноль промилле» по ходатайству государственного обвинителя сделали закрытым. 2 марта Катерине Борисевич и Артему Сорокину вынесли приговор. Сорокину назначили два года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф в 1.450 рублей, Борисевич приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 2.900 рублей.

Екатерина должна выйти на свободу 19 мая.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Борисевич и Сорокина узниками совести.

Ранее «склонными к экстремизму» признали арестованных по политическим мотивам журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину, а также осужденных на два года колонии за стрим с «Площади перемен» журналисток польского телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову.

9 апреля три осужденные журналистки — Борисевич, Андреева и Чульцова стали очередными лауреатами премии «Гонар журналістыкі» имени Алеся Липая. Она с 2019 года вручается в день рождения основателя БелаПАН Алеся Липая — журналистам, которые совмещают профессиональные достижения с гражданским действием, способствуя развитию медийного рынка и становлению Беларуси как демократического государства.