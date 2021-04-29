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Успеваемость ребенка в начальной школе зависит от месяца рождения

29.04.2021 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ученые из Финляндии выяснили, что дети младшего возраста демонстрируют более низкую успеваемость, если они родились в конце года. А вот появившиеся на свет в начале года имеют определенные преимущества, сообщает medikforum.ru.

 

Успеваемость ребенка в начальной школе зависит от месяца рождения
Фото: fhd.multiurok.ru.

 

Если ваш ребенок родился в декабре, то в школе он будет учиться, с большей степенью вероятности, хуже, чем те дети, которые появились на свет в январе. К такому выводу пришли ученые из Университета Турку. Они проанализировали на первом этапе объем информации по 400 000 детей, родившихся в Финляндии с 1996 по 2002 годы. В эту когорту не включали близнецов. На втором этапе наблюдение сосредоточили за более чем 3 000 детей, что составило 0,8% от исходной выборки.

У этих детей были диагностированы конкретные нарушения в процессах обучения. К примеру, им хуже давались чтение, письмо и математика. Ученые связывают это с тем, что рожденные в начале года дети имели преимущество в несколько месяцев по сравнению с теми, кто появился на свет в конце года. К примеру, если ребенок поступает в школу в возрасте 6 лет, и этот возраст должен наступить в декабре, то родители часто отправляют его в класс еще пятилетним.

Считается, что так будет лучше, чем если он пойдет в школу за два месяца до 7 лет. Но рожденные в январе дети садятся за парты гораздо более зрелыми. Исследователи полагают, что эту разницу в несколько месяцев, которая многим кажется несущественной, надо обязательно учитывать не только психологам и педагогам, но и педиатрам, пишет yle.fi.

 
 
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Ученые из Финляндии выяснили, что дети младшего возраста демонстрируют более низкую успеваемость, если они родились в конце года. А вот появившиеся на свет в...
 
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