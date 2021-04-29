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Проблемы фермеров: Лукашенко провел совещание о состоянии дел в АПК

29.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заработать в период пандемии удалось сельскому хозяйству Беларуси. Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросам агропромышленного комплекса. Помимо достижений отметил и проблемы – сокращение поголовья скота в некоторых хозяйствах и нарушения при эксплуатации техники, передает «МИР 24».

«За деньгами даже не обращайтесь. Мы не можем направлять значительные денежные средства туда, где они должны зарабатываться и откуда они должны поступать в бюджет. Мы не можем позволить себе восполнять денежные потери ничем, кроме эффективности производства. Сегодня рост цен на продукты питания превысил 10% по всей планете. Но именно в этот момент так называемая диктатура и порядок, за которые сильно упрекают, показали свою эффективность», – заявил Лукашенко.

В прошлом году Беларусь заработала на продажах сельхозпродукции рекордные шесть миллиардов долларов. Товары покупают 116 стран мира.

Александр Лукашенко поручил провести ревизию заброшенных домов и приусадебных участков в деревнях. И, если они не используются, расчистить их под сельхозработы.



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В прошлом году Беларусь заработала на продажах сельхозпродукции рекордные шесть миллиардов долларов.
 
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