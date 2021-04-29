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Проблемы фермеров: Лукашенко провел совещание о состоянии дел в АПК
29.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Заработать в период пандемии удалось сельскому хозяйству Беларуси. Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросам агропромышленного комплекса. Помимо достижений отметил и проблемы – сокращение поголовья скота в некоторых хозяйствах и нарушения при эксплуатации техники, передает «МИР 24».
В прошлом году Беларусь заработала на продажах сельхозпродукции рекордные шесть миллиардов долларов. Товары покупают 116 стран мира.
Александр Лукашенко поручил провести ревизию заброшенных домов и приусадебных участков в деревнях. И, если они не используются, расчистить их под сельхозработы.
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В прошлом году Беларусь заработала на продажах сельхозпродукции рекордные шесть миллиардов долларов.
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