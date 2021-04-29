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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оперативники обнаружили тайник с наркотиками под полом в бане Тайник с наркотиками под полом в бане. Успешная операция столичного наркоконтроля позволила выйти на оптовика. Первыми в руки оперативников попались сбытчики в...

Тайник с наркотиками под полом в бане. Успешная операция столичного наркоконтроля позволила выйти на оптовика. Первыми в руки оперативников попались сбытчики в Бобруйске - двое местных жителей работали закладчиками на интернет-магазин. Они получали партии психотропного вещества, из которого делали более мелкие тайники на территории города. В ходе личного обыска у задержанных, а также дома у одного из них оперативники изъяли около 30 граммов отравы.