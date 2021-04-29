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Оперативники обнаружили тайник с наркотиками под полом в бане

29.04.2021 22:49 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Тайник с наркотиками под полом в бане. Успешная операция столичного наркоконтроля позволила выйти на оптовика. Первыми в руки оперативников попались сбытчики в Бобруйске - двое местных жителей работали закладчиками на интернет-магазин. Они получали партии психотропного вещества, из которого делали более мелкие тайники на территории города. В ходе личного обыска у задержанных, а также дома у одного из них оперативники изъяли около 30 граммов отравы.

 
 
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Тайник с наркотиками под полом в бане. Успешная операция столичного наркоконтроля позволила выйти на оптовика. Первыми в руки оперативников попались сбытчики в...
 
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