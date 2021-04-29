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Лукашенко: бросили старые фермы и на крышах растут деревья – памятник бесхозяйственности

29.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: бросили старые фермы и на крышах растут деревья – памятник бесхозяйственности

Слаженная работа на результат. Ситуацию в агропромышленном комплексе в целом и проблемные вопросы в частности обсудили во Дворце Независимости.

Вдоль главных трасс такого не увидишь, но стоит свернуть в глубинку – и Чернобылем на минуту может показаться то, что разрушило время и без всякой радиации. И вроде бы – на общей картине это всего лишь штрих, но как же раздражает! Для Президента это показатель отношения к земле. 

Подробнее – в видеосюжетеФОТО: БЕЛТА

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Слаженная работа на результат. Ситуацию в агропромышленном комплексе в целом и проблемные вопросы в частности обсудили во Дворце Независимости. Вдоль главных...
 
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