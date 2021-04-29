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Лукашенко: бросили старые фермы и на крышах растут деревья – памятник бесхозяйственности
Источник материала: ОНТ
Слаженная работа на результат. Ситуацию в агропромышленном комплексе в целом и проблемные вопросы в частности обсудили во Дворце Независимости.
Вдоль главных трасс такого не увидишь, но стоит свернуть в глубинку – и Чернобылем на минуту может показаться то, что разрушило время и без всякой радиации. И вроде бы – на общей картине это всего лишь штрих, но как же раздражает! Для Президента это показатель отношения к земле.
Подробнее – в видеосюжетеФОТО: БЕЛТА
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Слаженная работа на результат. Ситуацию в агропромышленном комплексе в целом и проблемные вопросы в частности обсудили во Дворце Независимости. Вдоль главных...
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