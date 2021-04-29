День породнённых городов отметили в Борисове. «Палитра дружбы» объединила юных художников из четырёх стран

Источник материала: ОНТ

День породнённых городов отметили сегодня в Борисове. В культурной столице страны чествовали участников первого Международного конкурса детского рисунка. «Палитра дружбы» объединила юных художников из четырёх стран, вопреки карантину и закрытым границам. Почти 180 работ можно посмотреть в галерее «Променад» Колодеевской библиотеки.

В мире есть города-братья. У Борисова их 22: Белая Церковь, Нарва... Старший в этой «семье» – подмосковный Подольск. «Сблизились» в 92-м году. А знаете ли вы, что?.. Образ «града на Березине» собирали на «удалёнке» конкурсанты из России, Украины, Эстонии.

Елена Копыток, директор Борисовской центральной библиотеки им. И.Х. Колодеева: «Хотим сделать каталог выставки. И, естественно, что его и презентовать, и дарить нашим гостям, которые будут приезжать из городов-побратимов. Победитель либо какая-то из работ могут быть изображены на одном из зданий нашего города».

177 зарубежных «видов» на культурную столицу Беларуси. Хедлайнеры «красочных фантазий» – собор Воскресения Господня и памятник князю, чьё имя носит Борисов. Жюри оценило. Сегодня – рукопожатие через расстояние. Организовали встречу в Zoom.

Первые «города-братья» появились в 1944-м. Это были разрушенные во Вторую мировую войну британский Ковентри и советский Сталинград. Жители Ковентри подготовили сталинградцам скатерть, на которой вышили слова: «Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление». Дружба крепкая не сломается, если она настоящая.

Сувениры из российского Гагарина, армянского Капана, латвийской Валмиеры... Экспозиция в Колодеевской библиотеке – безграничная. Экскурсии – бесплатные. К слову, лидером по братским соглашениям был 2007 год – сразу пять. Особые узы не на бумаге.

Мария Умецкая, начальник отдела Борисовского райисполкома: «Даже в связи с эпидситуацией мы не теряем связи с городами-побратимами. Мы поздравляем их на все праздники: на День единения, на 9 Мая. Совсем недавно нам пришло предложение от Китайской республики. В рамках "Культурной столицы" в ноябре состоится реконструкция событий 1812 года на Березине».

Сегодня отсюда начинаются все дороги Борисова и сюда же ведут – знак «Нулевой километр». Приятно осознавать, что где-то в мире у твоего города есть «брат». И не один. А знаете ли вы, что?.. Этот конкурс «дружбы с первого взгляда» станет традиционным.

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