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Застройщик Minsk World увеличивает закупки у предприятия «Минскжелезобетон»
Источник материала: ОНТ
Комплекс Minsk World возводят с существенным опережением сроков. Объёмы растут. Много жилых домов, детские сады, школы, медцентры, Международный финансовый центр. Чтобы темпы не сбавлять, застройщик решил увеличить закупки у предприятия «Минскжелезобетон».
Увеличение поставок наполовину – контракт из серии самых серьёзных и влияющих на работу обоих предприятий. Встречу назначили прямо в комплексе Minsk World. На фундаментах предприятия «Минскжелезобетон» построены многие знаковые места в столице: Музей истории Великой Отечественной войны, Дворец Независимости. За 45 лет с его участием возведены практически все здания в столице. Сейчас материалы предприятия идут на постройку комплекса Minsk World – города в городе.
Объемы поставок развивались по экспоненте. Строго вверх.
«Минскжелезобетон» поставляет застройщику широкий спектр продукции. Например, сборный железобетон – это перемычки и вентиляционные блоки, а также керамзитобетонные блоки, сваи, элементы фасадов и стен, тротуарная плитка.
Площадку комплекса Minsk World сейчас, спустя пять лет с начала строительства, просто не узнать. По всему периметру возвышаются новенькие дома – и уже сданные, и еще строящиеся. Прокладываются улицы, обустраиваются внутриквартальные территории. Работа, как заметили минчане, кипит даже ночью.
На встрече определили и новые виды продукции: монолитные каркасы. Будут поставлять и инновационную тротуарную плитку. Она продумана так, что стыки между отдельными плитками будут незаметны, что особенно удобно для велосипедистов, скейтбордитов, катания на роликах. Велодорожки в Minsk World свяжут все кварталы комплекса и станут одной из фишек проекта. Такого больше нет нигде.
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Комплекс Minsk World возводят с существенным опережением сроков. Объёмы растут. Много жилых домов, детские сады, школы, медцентры, Международный финансовый центр....
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