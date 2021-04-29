Застройщик Minsk World увеличивает закупки у предприятия «Минскжелезобетон»

Источник материала: ОНТ

Комплекс Minsk World возводят с существенным опережением сроков. Объёмы растут. Много жилых домов, детские сады, школы, медцентры, Международный финансовый центр. Чтобы темпы не сбавлять, застройщик решил увеличить закупки у предприятия «Минскжелезобетон».

Увеличение поставок наполовину – контракт из серии самых серьёзных и влияющих на работу обоих предприятий. Встречу назначили прямо в комплексе Minsk World. На фундаментах предприятия «Минскжелезобетон» построены многие знаковые места в столице: Музей истории Великой Отечественной войны, Дворец Независимости. За 45 лет с его участием возведены практически все здания в столице. Сейчас материалы предприятия идут на постройку комплекса Minsk World – города в городе.

Александр Эйсмонт, главный инженер предприятия «Минскжелезобетон»: «Когда на рынок пришел такой крупный застройщик, как "Дана Холдингз", мы не могли не начать сотрудничество. Работать вместе начали с 2012 года. За это время наша компания предоставила на площадки этого застройщика продукции в объеме 130 тыс. куб. метров на общую сумму более 13 млн долларов».

Объемы поставок развивались по экспоненте. Строго вверх.

Александр Эйсмонт, главный инженер предприятия «Минскжелезобетон»: «В 2020 году мы продали "Дана Холдингз" уже 38 тыс. куб. метров продукции. Для нашего предприятия это около 9% всего объема выпуска. Поэтому для нас такой крупный и надежный заказчик – это действительно стратегический партнер. Важно также, что выборка продукции идет стабильно в течение года. Понятно, что зимой есть ограничения по монолитному бетонированию или благоустройству территории, но заказы от этого застройщика мы получаем регулярно».

«Минскжелезобетон» поставляет застройщику широкий спектр продукции. Например, сборный железобетон – это перемычки и вентиляционные блоки, а также керамзитобетонные блоки, сваи, элементы фасадов и стен, тротуарная плитка.

Площадку комплекса Minsk World сейчас, спустя пять лет с начала строительства, просто не узнать. По всему периметру возвышаются новенькие дома – и уже сданные, и еще строящиеся. Прокладываются улицы, обустраиваются внутриквартальные территории. Работа, как заметили минчане, кипит даже ночью.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»: «Сегодня работы ведутся во всех кварталах, одновременно строятся более 65 объектов, в том числе Международный финансовый центр. Мы опережаем графики, планируя завершить основную часть работ уже к 2024 году. В 2021 году мы намерены увеличить закупки еще на 50% по сравнению с прошлым годом».

На встрече определили и новые виды продукции: монолитные каркасы. Будут поставлять и инновационную тротуарную плитку. Она продумана так, что стыки между отдельными плитками будут незаметны, что особенно удобно для велосипедистов, скейтбордитов, катания на роликах. Велодорожки в Minsk World свяжут все кварталы комплекса и станут одной из фишек проекта. Такого больше нет нигде.

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