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Лукашенко: Категорически настаиваю на активизации мелиорации
Источник материала: ОНТ
О бережном отношении к земле и эффективности агропрома говорили сегодня во Дворце Независимости. На большом совещании сельское хозяйство разобрали буквально по зёрнышку. Организм этот живой, а значит, проблемы у него будут всегда. Но именно слаженная работа аграриев и управленцев позволила быть сытыми и в пандемию.
Президент на днях вернулся из
ФОТО: БЕЛТА
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О бережном отношении к земле и эффективности агропрома говорили сегодня во Дворце Независимости. На большом совещании сельское хозяйство разобрали буквально по...
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