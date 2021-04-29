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Лукашенко: Категорически настаиваю на активизации мелиорации

29.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Категорически настаиваю на активизации мелиорации

О бережном отношении к земле и эффективности агропрома говорили сегодня во Дворце Независимости. На большом совещании сельское хозяйство разобрали буквально по зёрнышку. Организм этот живой, а значит, проблемы у него будут всегда. Но именно слаженная работа аграриев и управленцев позволила быть сытыми и в пандемию.  

Президент на днях вернулся из большой командировки по чернобыльским районам. Впечатления свежи, и сверху видно всё: даже то, что так старательно прячут на земле. Александр Лукашенко уверен: в том, что одни бросают, – другие находят. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Категорически настаиваю на активизации мелиорации. Любые деньги, инициатива людей – все должно быть направлено на это. Мы теряем огромные площади, тысячи гектаров. Мелиорация, содержание земель, повышение плодородия – это задача государственной важности. Это наша задача. Потому что, я уже заметил, даже у Геннадия Михайловича Соловья в чернобыльской зоне люди радуются, когда сотню гектаров какого-то поля присоединяют».

ФОТО: БЕЛТА

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О бережном отношении к земле и эффективности агропрома говорили сегодня во Дворце Независимости. На большом совещании сельское хозяйство разобрали буквально по...
 
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