ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Признаны экстремистскими еще 6 телеграм-каналов

29.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Признаны экстремистскими еще 6 телеграм-каналов

«Черная книга Беларуси», а также ее дочерние телеграм-каналы в регионах признаны экстремистскими. Такое решение принял суд Железнодорожного района Гомеля 29 апреля, основываясь на материалах областного управления ГУБОПиК. Об этом сообщили в МВД.

Кроме главной «книги», в списке запрещенных – «ЧКБ Витебск и область», «ЧКБ Гомель и область», «ЧКБ Могилев и область», «ЧКБ Гродно и область» и «ЧКБ Брест и область». 

Уточняется, что администраторы данных каналов публиковали экстремистские публикации, в которых выражали негативную оценку государственных органов, госслужащих и правоохранителей.

С этого момент публикация (репост) постов из этих телеграм-каналов повлечет за собой административную ответственность, а также наказание вплоть до ареста.

Фото: МВД, pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Черная книга Беларуси», а также ее дочерние телеграм-каналы в регионах признаны экстремистскими. Такое решение принял суд Железнодорожного района Гомеля 29...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проблемы фермеров: Лукашенко провел совещание о состоянии дел в АПК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by