Признаны экстремистскими еще 6 телеграм-каналов

Источник материала: ОНТ

«Черная книга Беларуси», а также ее дочерние телеграм-каналы в регионах признаны экстремистскими. Такое решение принял суд Железнодорожного района Гомеля 29 апреля, основываясь на материалах областного управления ГУБОПиК. Об этом сообщили в МВД.

Кроме главной «книги», в списке запрещенных – «ЧКБ Витебск и область», «ЧКБ Гомель и область», «ЧКБ Могилев и область», «ЧКБ Гродно и область» и «ЧКБ Брест и область».

Уточняется, что администраторы данных каналов публиковали экстремистские публикации, в которых выражали негативную оценку государственных органов, госслужащих и правоохранителей.

С этого момент публикация (репост) постов из этих телеграм-каналов повлечет за собой административную ответственность, а также наказание вплоть до ареста.

Фото: МВД, pixabay

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