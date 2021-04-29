Без искусственных добавок и ГМО: «Минск Кристалл» выпустил лимитированную коллекцию напитков

Источник материала: ОНТ

Минск Кристалл» выпустил лимитированную коллекцию напитков" class="one-news__figure-img">

Впервые в стране на рынке крепких напитков появился органический продукт. «Ничего лишнего» – говорят на «Минск Кристалле». Никаких искусственных добавок и ароматизаторов, пестицидов, ГМО и другой химии. Только натуральные природные компоненты. С конвейера сошла лимитированная партия под красивым названием «Белая Русь».

Первая партия, а это почти 20 тысяч бутылок изысканного крепкого напитка, разлита. Это лимитированная серия, поэтому у каждого экземпляра – свой идентификационный номер. Вначале продукция поступит в фирменные магазины и розничные сети, а позже пойдет на экспорт. Уже есть потенциальные заказчики, которые проявили интерес на недавней выставке «Продэкспо» в Москве, где и презентовали новинку. По словам руководства компании, продукт, произведённый из органического сырья без использования искусственных ингредиентов, – тренд. И тут важно быть первым.

Игорь Шустов, генеральный директор предприятия «Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп»: «Это родилось по нескольким причинам. Первая, самая основная – тренд рынка. Вторая – отсутствие товара на белорусском рынке. И третья – это инициатива наших специалистов, наших технологов, инженеров».

Продукция не имеет аналогов в стране, так как создана по всем технологиям и правилам органического земледелия. Данная коллекция уже получила сертификат «Органический продукт». Специалисты, участвовавшие в создании продукта, уверены: в ближайшее время он станет новым эталоном алкогольной индустрии.

Валерий Гуревич, директор Белорусского государственного института метрологии: «Сегодня мы можем говорить о том, что мы выдали первый в республике сертификат на органическую продукцию, которую выпускает "Минск Кристалл". Эта продукция органического производства, потому что она прошла целый этап технологической подготовки. Сначала было выращено зерно, на основании которого был произведен спирт, который получил сертификат органической продукции, и из этого спирта органического сделан крепкий напиток, который производит "Кристалл" как готовый к потреблению».

Производство напитка ограничено из-за особенностей получения сырья. Сочетание традиций, заложенных еще в XIX столетии, и новейших технологий делают продукт особенным. Экологически чистое зерно растят в одном из хозяйств Гродненской области, где на полях – никаких пестицидов. Как говорят специалисты, почва – живой организм, и главное – грамотно использовать возможности земли.

Виталий Белоокий, директор компании по производству органической продукции: «Для нашей почвы мы приняли такую технологию земледелия, как безотвальная обработка. Для чего это делается – чтобы не переворачивать те слои бактерий, которые живут, – одни любят с доступом кислорода, другие – без. И те бактерии, которые работают в верхнем горизонте, этот слой – они перерабатывают в доступную форму, в гумус. Дальше это поступает к растению, создает свою микрофлору, биоценоз. Нам интересно работать с предприятием "Минск Кристалл", поэтому мы и дальше будем сотрудничать в данном направлении по выращиванию экологического сырья для них».

Гродненское предприятие единственное в стране выпускает нужное органическое сырье. Здесь заинтересованы в расширении посевных площадей под производство экологически чистого зерна, так как спрос на него у завода «Минск Кристалл» только будет расти. Данный сорт – «Органик» – уже успел завоевать свои первые золотые медали на международных дегустационных конкурсах и получить признание в профессиональных кругах.

Игорь Шустов, генеральный директор предприятия «Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп»: «Учитывая уникальность этого продукта для отрасли всей нашей Беларуси и для "Минск Кристалла" в целом, первый результат мы увидим в мае. Это уникальная партия, и будет пока продаваться исключительно в фирменной сети "Минск Кристалл" в нашей торговой компании. Хотя по Беларуси уже больше 140 магазинов, поэтому, я думаю, покупатель найдет наш товар. В дальнейшем планируем наращивать объемы и, я так думаю, в течение 2-3 месяцев он появится во всех сетях и будет доступен для всех категорий потребителей».

В подтверждение высокого уровня выпускаемой продукции в очередной раз предприятие было удостоено Премии Правительства в области качества – это лучшее признание достижений на высоком уровне, доказательство успеха в области качества и конкурентоспособности продукции, а также умения внедрить инновационные технологии и методы эффективного менеджмента. А спрос доказывает широкая география поставок – продукция «Минск Кристалл» представлена более чем в 20 странах мира. И по-прежнему остается традиционным презентом для уважаемых гостей и партнеров за-за рубежа.

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