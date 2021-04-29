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Без искусственных добавок и ГМО: «Минск Кристалл» выпустил лимитированную коллекцию напитков
Источник материала: ОНТМинск Кристалл» выпустил лимитированную коллекцию напитков" class="one-news__figure-img">
Впервые в стране на рынке крепких напитков появился органический продукт. «Ничего лишнего» – говорят на «Минск Кристалле». Никаких искусственных добавок и ароматизаторов, пестицидов, ГМО и другой химии. Только натуральные природные компоненты. С конвейера сошла лимитированная партия под красивым названием «Белая Русь».
Первая партия, а это почти 20 тысяч бутылок изысканного крепкого напитка, разлита. Это лимитированная серия, поэтому у каждого экземпляра – свой идентификационный номер. Вначале продукция поступит в фирменные магазины и розничные сети, а позже пойдет на экспорт. Уже есть потенциальные заказчики, которые проявили интерес на недавней выставке «Продэкспо» в Москве, где и презентовали новинку. По словам руководства компании, продукт, произведённый из органического сырья без использования искусственных ингредиентов, – тренд. И тут важно быть первым.
Продукция не имеет аналогов в стране, так как создана по всем технологиям и правилам органического земледелия. Данная коллекция уже получила сертификат «Органический продукт». Специалисты, участвовавшие в создании продукта, уверены: в ближайшее время он станет новым эталоном алкогольной индустрии.
Производство напитка ограничено из-за особенностей получения сырья. Сочетание традиций, заложенных еще в XIX столетии, и новейших технологий делают продукт особенным. Экологически чистое зерно растят в одном из хозяйств Гродненской области, где на полях – никаких пестицидов. Как говорят специалисты, почва – живой организм, и главное – грамотно использовать возможности земли.
Гродненское предприятие единственное в стране выпускает нужное органическое сырье. Здесь заинтересованы в расширении посевных площадей под производство экологически чистого зерна, так как спрос на него у завода «Минск Кристалл» только будет расти. Данный сорт – «Органик» – уже успел завоевать свои первые золотые медали на международных дегустационных конкурсах и получить признание в профессиональных кругах.
В подтверждение высокого уровня выпускаемой продукции в очередной раз предприятие было удостоено Премии Правительства в области качества – это лучшее признание достижений на высоком уровне, доказательство успеха в области качества и конкурентоспособности продукции, а также умения внедрить инновационные технологии и методы эффективного менеджмента. А спрос доказывает широкая география поставок – продукция «Минск Кристалл» представлена более чем в 20 странах мира. И по-прежнему остается традиционным презентом для уважаемых гостей и партнеров за-за рубежа.
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Впервые в стране на рынке крепких напитков появился органический продукт. «Ничего лишнего» – говорят на «Минск Кристалле». Никаких искусственных добавок и...
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