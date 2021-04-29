«Если бы планы заговорщиков реализовались, началась бы гражданская война» – эксперты о попытке госпереворота в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Тема, которая в последние сутки вызвала большой резонанс в обществе и в экспертной среде, – фильм-расследование ОНТ «Убить президента» . Несколько сценариев физического устранения первого лица, черный ликвидационный список тех, кто за него, и всех, кто не станет подчиняться захватчикам. В проекте приведены очень серьезные факты. Собственно, и сами заговорщики фактически признали свою вину. Сомнений в реальности попытки госпереворота и причастности к этому США, похоже, не осталось даже у скептиков.

Амбиции и жажда власти. Дележка высокопоставленных должностей. И фактически передача страны во внешнее управление тех, кто заказывал и курировал этот кровавый сценарий. Только вот его реализация была невозможна, пока жив Президент. И для Главы государства приготовили целый парк кровавых аттракционов – уничтожение борта номер один, меткий выстрел снайпера, очереди из тяжелых пулеметов по кортежу, ну и, наконец, давление через захват и пытки детей. Для достижения цели искали выходы на военных. Деньги и оружие были – от зарубежных «доброжелателей». Радикальные группировки были наготове.

Дальше – полный отрыв от реальности. Заговорщики собирались штурмовать СИЗО, освободить заключенных и дать им в руки оружие, наделив боевиков полномочиями силовиков. После – захват ведомств, СМИ, резиденций. Блокировать Минск, внутренние войска, энергосистему. Каждый на этом видео знал и понимал, что речь идет о кровавой бойне, массовом убийстве ни в чем не повинных людей – и никто из заговорщиков не остановился. 26 учреждений, 30 имен. Тех, кто в черном ликвидационном списке хотели брать живыми и публично казнить. Как вам такая демократия? Ничего не напоминает?

Провалившаяся революция 2020 года в Беларуси разрушила все геополитические планы объединенного Запада – убеждены в экспертном сообществе. В первую очередь планы по созданию новой точки напряженности на границах Союзного государства. Главная цель – отрезать Беларусь от России и от интеграции в ЕАЭС. Страшно подумать, какое будущее ждало бы не только нашу страну, но и весь евразийский регион, если бы эти планы осуществились.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Неуспех революции 2020 принудил их разрабатывать такие жесткие планы по фактически военному захвату власти в Беларуси. Если бы это все-таки реализовалось, то мы здесь получили бы новую горячую точку, гражданскую войну очень сильную с гораздо более тяжелыми последствиями, чем это мы наблюдали в Украине. И однозначно пришли бы к власти не гуманитарии, а пришли бы радикальные объединения, вооруженные, националистически настроенные, с фашистскими идеалами. И как результат – началась бы зачистка не только тех персоналий высших должностных лиц, которые фигурировали в списке, а началась бы зачистка всех неугодных».

Факты, приведенные в фильме-расследовании «Убить Президента», взбудоражили не только Беларусь, но и все международное сообщество. Попытки сместить акценты, мол, заговорщики не похожи на киллеров, уже звучат не убедительно. После обнародованных материалов и признаний самих участников мятежа, сомнения в реальности попытки госпереворота и присутствия в нём американского следа, похоже, отпали даже у ярых скептиков.

Вадим Манукян, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России: «Сейчас стало очевидно, что это серьёзные намерения, а не просто какие-то слова, которые в тот момент лично мне в декабре казались чудовищной мистификацией, провокацией – ничего подобного, я считал, они делать не будут. Но вся эта информация, которая вышла на свет, меня просто шокировала, и я понял, что они действительно собирались это сделать. Спецслужбы, ЦРУ, Лэнгли – вот кто главный заказчик всей этой истории, а главный заказчик – это Джо Байден».

Без одобрения Белым домом такое провернуть невозможно. Некоторые политологи делали пророческие заявления о попытке госпереворота, псевдоправительства в изгнании и официальной просьбы у стран НАТО официальной военной помощи еще летом. Первые два пункта уже перестали быть предположением, и, судя по военной активности у наших границ, к сценарию с вторжением заказчики тоже готовились, и, не исключено – продолжают готовиться. Заинтересованность некоторых стран в происходящем самая прямая.

Сергей Михеев, политолог (Москва): «Условное вторжение войск НАТО или польских войск в Беларусь могло бы быть мотивированно сначала помощью якобы демократии, а потом отторгли бы кусок Беларуси и сказали бы: «Знаете, вот мы восстанавливаем историческую справедливость – ужасный и страшный пакт между Сталиным и Гитлером: наконец-то его последствия преодолены». И все! До свидания, Беларусь! И все дела. Могло ли бы так быть? Я считаю, что могло».

Кровавые методы устранения политических конкурентов, к сожалению, никуда не делись. Протесты провалились. И ликвидация первого лица стало своего рода планом «Б». Но сил хватило лишь на жалкую попытку. Сейчас пытаются дискредитировать итоги спецоперации КГБ. Второсортные юморески в купленных экстремистских информресурсах про толстячков в кардиганчиках, книжных червей, гуманитариев и ни на что не способных «Винни-Пухов» (мол, какие из них заговорщики) выглядят откровенной агонией. Против доказательств сказать нечего.

Заговорщики признались, что работали в интересах США. Только вот интерес к этим персонам у зарубежных кураторов испарился, как только стало известно о провале госпереворота. Хотели сделать всё тихо, но не получилось. «Тротил протеста», «Манкурты», спецоперация «Тишина» – всё это звенья одной цепи. Поводов у заговорщиков задуматься, чем все может обернуться и сказать себе: «Стоп! Хватит!», было более чем достаточно. Чувство самосохранения не сработало, а сигналы Комитета госбезопасности они проигнорировали. Видимо, там, за океаном, успокаиваться не собираются. Но и здесь в Беларуси не намерены расслабляться. Опыт 2020-го научил не терять бдительности – работать решительно и на упреждение.

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