Доктор исторических наук Игорь Марзалюк: очень хочется, чтобы протестующие поняли, что их цинично использовали

Источник материала: ОНТ

Белорусские протестующие должны понять, что их цинично и подло использовали, иначе стабильность и спокойствие превратятся в баррикады на улицах. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил доктор исторических наук, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре, науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк.

Игорь Марзалюк: «Мне очень хочется, чтобы те, кто заявлял и декларировал, что он против насилия на улицах страны, вот эти девочки, которых я сам видел на минских улицах, другие, кто в лучших традициях хиппи пробовал заявлять, что он за мир, дружбу, чтобы они поняли, что на самом деле их цинично и подло использовали. Чтобы они поняли, что вместо мирной, стабильной жизни и вместо социальной эволюции будет кровавый кошмар на улицах, будут баррикады и будет умножение ненависти, когда брат будет убивать брата, когда отец будет уничтожать сына. Вот самое отвратительное, что та мерзость сделала, когда она посеяла плевела ненависти в белорусских семьях. У Игоря Губермана есть замечательное четверостишие: "Протест вербует недовольных, не разбирая их мотивов, и потому в кружках подпольных полно подонков и кретинов". Не будьте подонками и не будьте кретинами. Поймите, что это путь, вот этот путь и вот то, что мы все увидели, это путь подонков, которые считают всех остальных кретинами. Мы не кретины».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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