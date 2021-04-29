Игорь Марзалюк: угрозы детям и женам силовиков и госслужащих стали трендом

Игорь Марзалюк: «С такими людьми разговаривают на языке Уголовного кодекса. Это вообще за пределами понимания – угроза детям, угроза слабым, угроза беззащитным, угроза тем, кто вообще не совершил ничего. Я не могу понять как мужчина, я не могу назвать Тихановского после этой фразы мужчиной. Такой мрази в августе, в сентябре было масса. Мне 15 раз угрожали, моей семье и моему ребенку.
Я хочу сказать, что Президент вел себя очень достойно и сдержанно в этом СИЗО. Для чего мы существуем на этой земле? Для чего каждый из нас реализует какой-то жизненный план, проект? Самое большое счастье для человека – когда у него есть дитя, самое колоссальное. Для нормального человека, не с девиантным поведением, не для животного, а для того, который абсолютно осознанно мечтал об этом ребенке, радовался его первому шагу, его успехам в спорте, оценкам. У каждого нормального отца, у каждой нормальной матери – это сакральные вещи. Уголовники, зэки, извините, себя так не ведут. Он [Президент] заявил: "Я твоим детям ничего плохого не сделал и не угрожал". А у них это было трендом в этом мерзком буллинге, подлом, скотском, животном буллинге в конце августа, сентябре, октябре, когда они считали, что вот-вот, "трэба пачакаць", как они писали, недельку-две-три – и все упадет и рухнет, они угрожали детям, они угрожали женам. Кстати, вот эта вот сказка про то, что угрожать начали только после разгона силового, это грязная ложь, потому что моим выпускникам, которые работают в силовых структурах, угрозы женам и детям стали приходить 27 июля, 28 июля.
Скажите, а не звенья одной цепи те учителя, слава богу, единичные, те педагоги, которые травили детей силовиков в школах только потому, что отец служит в милиции? А что можно сказать о тех родителях, которые в детских садах натравливали своих маленьких детей на детей госслужащих, судей, прокуроров? Если бы этого не было, я бы это не говорил. Но это было. Я не могу понять, как этим людям не стыдно смотреть в глаза другим. И как они после всей этой мерзости, грязи, подлости, которая ниже плинтуса, могут что-то говорить о белорусском государстве и превышении силы на улицах? Как после этого можно говорить? Да, конечно, когда унижают депутата, либо судью, либо милиционера, либо ведущего телеканала государственного – это борьба с режимом. Но как только кого-то берут за локоток и просят ответить по закону – это дикие репрессии».