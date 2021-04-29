Муж до смерти избил женщину в Крупском районе. Раньше он тоже бил её, но жена боялась обратиться в милицию

Источник материала: ОНТ

Завершено расследование о жестоком убийстве и истязаниях женщины супругом в Крупском районе. Мужа в скором времени будут судить. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В ночь с 16 на 17 ноября прошлого года в г. п. Холопеничи супруги – 46-летний мужчина и 43-летняя женщина – поссорились, муж стал избивать женщину по жизненно важным органам руками, ногами и даже кочергой. Медики не смогли спасти женщину – она умерла в реанимации.

Было установлено, что подобные конфликты с избиением супруги случались в этой семье и ранее.

Согласно результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, в момент совершения убийства мужчина не находился в состоянии аффекта и осознавал, что делает.

В отношении него возбуждены уголовные дела за убийство, совершенное с особой жестокостью и истязание.

Фото: СК

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram