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Муж до смерти избил женщину в Крупском районе. Раньше он тоже бил её, но жена боялась обратиться в милицию

29.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Муж до смерти избил женщину в Крупском районе. Раньше он тоже бил её, но жена боялась обратиться в милицию

Завершено расследование о жестоком убийстве и истязаниях женщины супругом в Крупском районе. Мужа в скором времени будут судить. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В ночь с 16 на 17 ноября прошлого года в г. п. Холопеничи супруги – 46-летний мужчина и 43-летняя женщина – поссорились, муж стал избивать женщину по жизненно важным органам руками, ногами и даже кочергой. Медики не смогли спасти женщину – она умерла в реанимации.

Было установлено, что подобные конфликты с избиением супруги случались в этой семье и ранее.

Согласно результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, в момент совершения убийства мужчина не находился в состоянии аффекта и осознавал, что делает.

В отношении него возбуждены уголовные дела за убийство, совершенное с особой жестокостью и истязание.

Фото: СК

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Завершено расследование о жестоком убийстве и истязаниях женщины супругом в Крупском районе. Мужа в скором времени будут судить. Об этом сообщили в Следственном...
 
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