|
Муж до смерти избил женщину в Крупском районе. Раньше он тоже бил её, но жена боялась обратиться в милицию
Источник материала: ОНТ
Завершено расследование о жестоком убийстве и истязаниях женщины супругом в Крупском районе. Мужа в скором времени будут судить. Об этом
В ночь с 16 на 17 ноября прошлого года в г. п. Холопеничи супруги – 46-летний мужчина и 43-летняя женщина – поссорились, муж стал избивать женщину по жизненно важным органам руками, ногами и даже кочергой. Медики не смогли спасти женщину – она умерла в реанимации.
Было установлено, что подобные конфликты с избиением супруги случались в этой семье и ранее.
Согласно результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, в момент совершения убийства мужчина не находился в состоянии аффекта и осознавал, что делает.
В отношении него возбуждены уголовные дела за убийство, совершенное с особой жестокостью и истязание.
Фото: СК
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Муж до смерти избил женщину в Крупском районе. Раньше он тоже бил её, но жена боялась обратиться в милицию
Завершено расследование о жестоком убийстве и истязаниях женщины супругом в Крупском районе. Мужа в скором времени будут судить. Об этом сообщили в Следственном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)