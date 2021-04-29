Марзалюк о заговорщиках против Лукашенко: это активные исполнители с синдромом служения чужим

Источник материала: ОНТ

Готовившие покушение на Президента Беларуси люди были готовы расплачиваться за военный переворот государственной собственностью. Чтобы получить власть в стране, заговорщики также были согласны действовать по указке американских спецслужб. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил доктор исторических наук, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре, науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк.

Эксперт ответил на вопрос, кто, по его мнению, является главным лицом в подготовке покушения на Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Игорь Марзалюк: «Самое главное, что мы видели, как трогательно беспокоился о его [Юрия Зенковича] здоровье, его самочувствии – фраза "береги себя" – консул, насколько я понимаю, Соединенных Штатов Америки. Разговор явно красноречиво свидетельствует о тесных, человеческих, теплых, добрых и приятельских взаимоотношениях, о заботе со стороны представителей дипмиссии Соединенных Штатов. Он [Зенкович] неоднократно оговаривается: "мне разрешили это сказать", "мне разрешили это проинформировать". Он делает паузы, он перепроверяет материал, он сбрасывает его кому-то, с кем-то согласовывает. То есть здесь четко видно, что люди эти действительно не являются верхним уровнем. Я бы не сказал, что они статисты, они активные исполнители, которые согласовывают и реализуют план, о котором они всем сердцем страстно мечтают, в который они верят и который они страстно алчут реализовать. На самом деле, это давняя традиция, это традиция той части белорусского общества, которая понимала, что ее проекты ксенофобские, националистические невозможно реализовать, опираясь на белорусский народ. Такие вещи – традиция коллаборационизма, предательства, полицайщины в самом отвратительном варианте. Они понимают: самое главное – порулить. И когда ты понимаешь, что сам ты не можешь опереться на людей, которые не воспринимают ту систему ценностей, которую ты считаешь базовой, ты бежишь служить оккупантам любой масти, любого разлива. И твоя золотая мечта – приехать главным в эту страну в обозе чужих войск, неважно каких. И вот этот синдром служения чужим для того, чтобы доминировать над своими, стать поденщиком, стать второразрядным холуем. Заветная мечта – это не независимость, а марионеточность. Когда они вопят о том, что кто-то что-то сдает, они не понимают, что, допустим, равноценный паритетный партнерский союз – это не сдача независимости. Для них самое главное – отдаться кому угодно, только не России, это первый посыл. И во-вторых, готовы кому угодно, главное, чтобы они могли к этой искомой, желанной собственности прикоснуться своими жадными, липкими лапками. Они называют даже цифры, за которые они готовы за эту власть рассчитаться собственностью, которая им не принадлежит, в которую они не вложили ни цента. Но за военный переворот можно рассчитаться государственной собственностью. Люди, их судьбы, их жизнь, их будущее, как и будущее страны, их абсолютно не волнует».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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