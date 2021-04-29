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Марзалюк о психологии готовивших покушение на Лукашенко и его сыновей: «Для них чужие дети – вообще ничто»
Источник материала: ОНТ
Готовившие покушение на Президента Беларуси люди во имя достижения собственных целей были готовы на многочисленные жертвы среди обычных белорусов, включая женщин и детей. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил доктор исторических наук, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре, науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Марзалюк о психологии готовивших покушение на Лукашенко и его сыновей: «Для них чужие дети – вообще ничто»
Готовившие покушение на Президента Беларуси люди во имя достижения собственных целей были готовы на многочисленные жертвы среди обычных белорусов, включая...
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