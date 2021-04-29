Марзалюк о психологии готовивших покушение на Лукашенко и его сыновей: «Для них чужие дети – вообще ничто»

Источник материала: ОНТ

Готовившие покушение на Президента Беларуси люди во имя достижения собственных целей были готовы на многочисленные жертвы среди обычных белорусов, включая женщин и детей. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил доктор исторических наук, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре, науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк.

Игорь Марзалюк: «Это криминальная психология – революционная в самом отвратительном смысле этого слова. Когда считается, что во имя какой-то идеи можно уничтожать женщин, детей, подростков, что во имя реализации какого-то "светлого будущего", в которое, как эти люди прекрасно понимают, большинство не верит и этого будущего для себя не желает, можно уничтожить десятки, сотни и тысячи. Да, меня это убивает. Потому что рассуждения о гражданской войне у них на уровне, как будто они, извините, не о людях говорят, которые должны погибнуть, не о крови, не о горе семей реальных, а как будто о забое крупного рогатого скота где-то на бойне. Либо будние какие-то обсуждения, как на рыбалку сходить или на охоту. Причем, вообще здесь никакой гуманистической составляющей нету. Они явно не читали Достоевского, хотя Федута должен был читать, про то, что никакая идея ничего не стоит, если за нее пролита слезинка ребенка. Для них чужие дети, мы это прекрасно видели, – вообще ничто. Это тоже убивает. С одной стороны, обыденность восприятия возможности уничтожения соотечественников, а с другой стороны, не менее обыденная мечта уничтожить в том числе подростка несовершеннолетнего. Это цинизм, здесь нарушены все нормальные законы, вся даже традиционная система ценностей».