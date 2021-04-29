Женщина тайно оформила онлайн-кредит на имя своей коллеги

Источник материала: ОНТ

Жительница Молодечненского района, улучив момент, оформила кредит на имя коллеги. Обстоятельства произошедшего установили оперативники группы по раскрытию киберпреступлений Молодечненского РОВД. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.

Как оказалось, 36-летняя женщина, которая имела доступ к персональным данным работников организации, решила извлечь из этого выгоду.

Заметив, что коллега «потеряла бдительность», она взяла ее мобильный и получила доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Далее она ввела в мобильном приложении паспортные данные и оформила на имя заведующей кредит в размере чуть более 3 тысяч белорусских рублей.

Ничего не подозревающая 49-летняя коллега спустя какое-то время обратилась в милицию.

Около двух третей от суммы кредита злоумышленница перевела с чужого банковского счета на свой, а 50 рублей ушли на счет мужа, остальные средства были отправлены на погашение долга за услуги стационарной связи.

В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело. Ее могут приговорить к двум годам тюрьмы.

Фото: pixabay

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