7 килограммов тротила изъято у жителя Шумилино

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Предполагается, что он является черным копателем. У милиции появились подозрения в отношении 28-летнего ранее судимого местного жителя. Оперативную информацию реализовали бойцы ГУБОПа. Во время осмотра квартиры и сарая оперативники обнаружили 11 патронов различных калибров, а также взрыватели и пакет с тротилом. Как установили эксперты, в общей сложности мужчина собрал более 7 килограммов взрывчатки. Все найденное относится к периоду времен Великой Отечественной войны. Правоохранителям подозреваемый рассказал, что арсенал достался ему от бывшего владельца сарая, который умер несколько лет назад. Информация проверяется. В отношении жителя райцентра следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.